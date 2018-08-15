Бернарду Силва убедил Фабиньо перейти в "Ливерпуль"

Фабиньо и Бернарду Силва Новичок "Ливерпуля" Фабиньо признался, что на трансфер в мерсисайдский клуб его надоумил плеймейкер "Манчестер Сити" Бернарду Силва.

Этим летом "красные" потратили 44 миллиона фунтов на Фабиньо, усилив опорную зону. По словам бразильца, к решению перейти в "Ливерпуль" его сподвиг разговор с бывшим партнером по "Монако".

"Бернарду пообещал, что мне понравится "Ливерпуль" и тот факт, что англичане живут футболом. Мы были хорошими друзьями в "Монако", поэтому я оценил его совет".

"Я рад, что в прошлом сезоне он выиграл титул, и хотел бы снова пожелать ему удачи. Я надеюсь, что он добьется индивидуальных успехов, а мы возьмем Премьер-Лигу", - сообщил Фабиньо Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Фабиньо

Автор foxmcfc   

Дата 15.08.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. arkan 15.08.2018 17:57 # arkan
    Бернардо просто понимает что в СИТИ тупой бразил не потянет, поэтому посоветовал ему идти в портовую помойку .

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  2. fc-oil 15.08.2018 17:33 # fc-oil
    Бразил тугой на голову, раз перепутал клуб.

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  3. monsieurgood 15.08.2018 17:11 # monsieurgood
    "Слышь, Фабиньо, Ливер - новый мешок, го туда. Не благодари."

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  4. mikkiynwa 15.08.2018 17:05 # mikkiynwa
    Норм поссал на Сити и остальные клубы

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  5. ccchelsea 15.08.2018 17:02 # ccchelsea
    Норм поднасрал.

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