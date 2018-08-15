Бернарду Силва убедил Фабиньо перейти в "Ливерпуль"
Новичок "Ливерпуля" Фабиньо признался, что на трансфер в мерсисайдский клуб его надоумил плеймейкер "Манчестер Сити" Бернарду Силва.
Этим летом "красные" потратили 44 миллиона фунтов на Фабиньо, усилив опорную зону. По словам бразильца, к решению перейти в "Ливерпуль" его сподвиг разговор с бывшим партнером по "Монако".
"Бернарду пообещал, что мне понравится "Ливерпуль" и тот факт, что англичане живут футболом. Мы были хорошими друзьями в "Монако", поэтому я оценил его совет".
"Я рад, что в прошлом сезоне он выиграл титул, и хотел бы снова пожелать ему удачи. Я надеюсь, что он добьется индивидуальных успехов, а мы возьмем Премьер-Лигу", - сообщил Фабиньо Sky Sports.
15.08.2018 17:00
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Бернардо просто понимает что в СИТИ тупой бразил не потянет, поэтому посоветовал ему идти в портовую помойку .
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Бразил тугой на голову, раз перепутал клуб.
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"Слышь, Фабиньо, Ливер - новый мешок, го туда. Не благодари."
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Норм поссал на Сити и остальные клубы
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Норм поднасрал.
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