"Наполи" может купить Оспину вместо Миньоле

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис поведал, что его клуб обсуждает приобретение голкипера "Арсенала" Давида Оспины.

На прошлой неделе агент Симона Миньоле из "Ливерпуля" рассказал, что его клиент ожидает получить предложение из "Наполи". Однако это предложение может так и не поступить — помимо бельгийца, клуб Серии А рассматривает еще несколько вариантов, включая Оспину.



Как известно, в этом сезоне последний рубеж "канониров" будут защищать Петр Чех и Бернд Лено, поэтому Оспина волен покинет "Эмирейтс". Вопрос лишь в том, удастся ли "Наполи" договориться с 29-летним колумбийцем.



"Мы рассматривает четыре кандидатуры: Очоа, Миньоле, Оспина и Тэтэрушану. Это правда, что Оспина может к нам перейти. Мы в процессе переговоров, но у нас все еще существуют некоторые разногласия относительно его запросов", — сообщил Де Лаурентис радиостанции Kiss Kiss.



Добавим, как и в Премьер-Лиге, в Серии А трансферное окно тоже закрывается до старта сезона. Это произойдет вечером 17 августа.