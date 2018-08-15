"Наполи" может купить Оспину вместо Миньоле

Давид Оспина Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис поведал, что его клуб обсуждает приобретение голкипера "Арсенала" Давида Оспины.

На прошлой неделе агент Симона Миньоле из "Ливерпуля" рассказал, что его клиент ожидает получить предложение из "Наполи". Однако это предложение может так и не поступить — помимо бельгийца, клуб Серии А рассматривает еще несколько вариантов, включая Оспину.

Как известно, в этом сезоне последний рубеж "канониров" будут защищать Петр Чех и Бернд Лено, поэтому Оспина волен покинет "Эмирейтс". Вопрос лишь в том, удастся ли "Наполи" договориться с 29-летним колумбийцем.

"Мы рассматривает четыре кандидатуры: Очоа, Миньоле, Оспина и Тэтэрушану. Это правда, что Оспина может к нам перейти. Мы в процессе переговоров, но у нас все еще существуют некоторые разногласия относительно его запросов", — сообщил Де Лаурентис радиостанции Kiss Kiss.

Добавим, как и в Премьер-Лиге, в Серии А трансферное окно тоже закрывается до старта сезона. Это произойдет вечером 17 августа.



Метки Арсенал, Наполи, Оспина

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2018 16:00

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  1. isa1873387 15.08.2018 17:15 # isa1873387
    Это не очень хорошо , если адекватно судить то Наполи , если не дураки , предпочтут Оспину нежели Миньоле! Был бы Кариус мож еще подумали !

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  2. danilych89 15.08.2018 17:11 # danilych89
    Гильерме Очоа=>Давид Оспина===>Чиприан Тэтэрушану===============
    ===========================================================
    =====>Симон Миньоле.

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  3. brand1234 15.08.2018 16:46 # brand1234
    Оспина лучше Миньоле

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  4. denk 15.08.2018 16:13 # denk
    Хороший вратарь но не топовый

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