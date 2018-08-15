"Челси" продаст Бакайоко в конце сезона
Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко не вернется из аренды в "Милане" и будет продан "синими" следующим летом.
Накануне лондонский клуб договорился об аренде Бакайоко в "Милан". В Серии А француз проведет весь новый сезон.
Как сообщает The Telegraph, шансов перезапустить карьеру в "Челси" у полузащитника уже не будет. По итогам сезона "синие" в любом случае продадут игрока, за которого только год назад заплатили 40 миллионов фунтов.
Если пребывание Бакайоко на "Сан Сиро" принесет успех всем сторонам, "Милан" оформит постоянный трансфер. По информации источника, клубы заранее договорились о сумме компенсации.
15.08.2018 15:00
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Шикарный игрок... может членсикам подумать и жардима сделать тренером? У него он точно заиграет...
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ну и отлично
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Я надеялся, что он нас хотя бы еще пару лет порадует. Размен Матич - Бакаёка один из самых бездарных в истории, конечно. И один из самых защищаемых уcиpaющимися пенсами.
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Челси отобьёт всю сумму.
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