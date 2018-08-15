"Челси" продаст Бакайоко в конце сезона

Тьемуэ Бакайоко Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко не вернется из аренды в "Милане" и будет продан "синими" следующим летом.

Накануне лондонский клуб договорился об аренде Бакайоко в "Милан". В Серии А француз проведет весь новый сезон.

Как сообщает The Telegraph, шансов перезапустить карьеру в "Челси" у полузащитника уже не будет. По итогам сезона "синие" в любом случае продадут игрока, за которого только год назад заплатили 40 миллионов фунтов.

Если пребывание Бакайоко на "Сан Сиро" принесет успех всем сторонам, "Милан" оформит постоянный трансфер. По информации источника, клубы заранее договорились о сумме компенсации.




Метки Бакайоко, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. zzspurs 15.08.2018 15:44 # zzspurs
    Шикарный игрок... может членсикам подумать и жардима сделать тренером? У него он точно заиграет...

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  2. monsieurgood 15.08.2018 15:44 # monsieurgood
    ну и отлично

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  3. psycho1 15.08.2018 15:22 # psycho1
    Я надеялся, что он нас хотя бы еще пару лет порадует. Размен Матич - Бакаёка один из самых бездарных в истории, конечно. И один из самых защищаемых уcиpaющимися пенсами.

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  4. danny949494 15.08.2018 15:03 # danny949494
    Челси отобьёт всю сумму.

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