"Челси" отправит Дринкуотера в Европу
До закрытия трансферного окна в Европе "Челси" собирается отправить полузащитника Данни Дринкуотера в зарубежный клуб.
Этим летом "Челси" пригласил на "Стэмфорд Бридж" Матео Ковачича и Жоржиньо, из-за чего в команде образовалось слишком много полузащитников. Первым шагом "синих" по сокращению состава стало расставание с Тьемуэ Бакайоко.
Накануне "Челси" отправил француза на правах аренды в "Милан". Следующим на выход собирается Дринкуотер, несмотря на то, что найти себе клуб из Премьер-Лиги англичанину до старта сезона не удалось.
Как сообщает Daily Express, Маурицио Сарри уже сообщил полузащитнику, что тому следует искать новое пристанище. Выходом из ситуации для Данни может стать переезд в Бундеслигу, где интерес к Дринкуотеру проявляет "Шальке-04".
15.08.2018 14:00
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получше фабрега и жорика будет, но у руля пенсии стоят дол6оебы.
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подписывали только из-за фамилии, чтобы указать на свои амбиции в дринкинге.
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цэ киев?
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Правильно, выкиньте нахуй эту днину.
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