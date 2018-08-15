"Челси" отправит Дринкуотера в Европу

Данни Дринкуотер До закрытия трансферного окна в Европе "Челси" собирается отправить полузащитника Данни Дринкуотера в зарубежный клуб.

Этим летом "Челси" пригласил на "Стэмфорд Бридж" Матео Ковачича и Жоржиньо, из-за чего в команде образовалось слишком много полузащитников. Первым шагом "синих" по сокращению состава стало расставание с Тьемуэ Бакайоко.

Накануне "Челси" отправил француза на правах аренды в "Милан". Следующим на выход собирается Дринкуотер, несмотря на то, что найти себе клуб из Премьер-Лиги англичанину до старта сезона не удалось.

Как сообщает Daily Express, Маурицио Сарри уже сообщил полузащитнику, что тому следует искать новое пристанище. Выходом из ситуации для Данни может стать переезд в Бундеслигу, где интерес к Дринкуотеру проявляет "Шальке-04".




Метки Дринкуотер, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.08.2018 14:00

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  1. lahmatyj 15.08.2018 14:50 # lahmatyj
    получше фабрега и жорика будет, но у руля пенсии стоят дол6оебы.

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  2. hammersmith 15.08.2018 14:36 # hammersmith
    подписывали только из-за фамилии, чтобы указать на свои амбиции в дринкинге.

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  3. mr-lamps 15.08.2018 14:29 # mr-lamps
    цэ киев?

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  4. ccchelsea 15.08.2018 14:04 # ccchelsea
    Правильно, выкиньте нахуй эту днину.

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