"Челси" отправит Дринкуотера в Европу

До закрытия трансферного окна в Европе "Челси" собирается отправить полузащитника Данни Дринкуотера в зарубежный клуб.

Этим летом "Челси" пригласил на "Стэмфорд Бридж" Матео Ковачича и Жоржиньо, из-за чего в команде образовалось слишком много полузащитников. Первым шагом "синих" по сокращению состава стало расставание с Тьемуэ Бакайоко.



Накануне "Челси" отправил француза на правах аренды в "Милан". Следующим на выход собирается Дринкуотер, несмотря на то, что найти себе клуб из Премьер-Лиги англичанину до старта сезона не удалось.



Как сообщает Daily Express, Маурицио Сарри уже сообщил полузащитнику, что тому следует искать новое пристанище. Выходом из ситуации для Данни может стать переезд в Бундеслигу, где интерес к Дринкуотеру проявляет "Шальке-04".