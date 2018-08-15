Заха стал самым высокооплачиваемым игроком в истории "Кристал Пэлас"

Заха и Пэриш Нападающий Уилфрид Заха подписал новый контракт с "Кристал Пэлас", благодаря чему стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Этим летом к Уилфриду проявляли интерес "Челси" и "Тоттенхэм", однако клуб с "Селхерст Парк" отказал грандам Премьер-Лиги и предложил игроку заключить улучшенный контракт.

За последнюю неделю Заха значительно продвинулся в переговорах с боссами "Кристал Пэлас", а сегодня и вовсе поставил подпись под новым соглашением. Срок контракта рассчитан до лета 2023 года.

По информации Daily Mail, новая сделка сделала Заху самым высокооплачиваемым игроком "орлов" наряду с нападающим Кристианом Бентеке. Оклад Уилфрида возрастет со 110 до 130 тысяч фунтов в неделю.



Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор foxmcfc   

Дата 15.08.2018 13:00

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  1. rj1992 15.08.2018 13:36 # rj1992
    Ебааать как Шюрле постарел

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  2. gerrard08 15.08.2018 13:18 # gerrard08
    Боже ну заха и доун, чена вопроса отсутсвия перспективы - 20к в неделю.

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