Заха стал самым высокооплачиваемым игроком в истории "Кристал Пэлас"

Нападающий Уилфрид Заха подписал новый контракт с "Кристал Пэлас", благодаря чему стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Этим летом к Уилфриду проявляли интерес "Челси" и "Тоттенхэм", однако клуб с "Селхерст Парк" отказал грандам Премьер-Лиги и предложил игроку заключить улучшенный контракт.



За последнюю неделю Заха значительно продвинулся в переговорах с боссами "Кристал Пэлас", а сегодня и вовсе поставил подпись под новым соглашением. Срок контракта рассчитан до лета 2023 года.



По информации Daily Mail, новая сделка сделала Заху самым высокооплачиваемым игроком "орлов" наряду с нападающим Кристианом Бентеке. Оклад Уилфрида возрастет со 110 до 130 тысяч фунтов в неделю.



