Заха стал самым высокооплачиваемым игроком в истории "Кристал Пэлас"
Нападающий Уилфрид Заха подписал новый контракт с "Кристал Пэлас", благодаря чему стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Этим летом к Уилфриду проявляли интерес "Челси" и "Тоттенхэм", однако клуб с "Селхерст Парк" отказал грандам Премьер-Лиги и предложил игроку заключить улучшенный контракт.
За последнюю неделю Заха значительно продвинулся в переговорах с боссами "Кристал Пэлас", а сегодня и вовсе поставил подпись под новым соглашением. Срок контракта рассчитан до лета 2023 года.
По информации Daily Mail, новая сделка сделала Заху самым высокооплачиваемым игроком "орлов" наряду с нападающим Кристианом Бентеке. Оклад Уилфрида возрастет со 110 до 130 тысяч фунтов в неделю.
15.08.2018 13:00
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Ебааать как Шюрле постарел
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Боже ну заха и доун, чена вопроса отсутсвия перспективы - 20к в неделю.
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