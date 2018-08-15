"Арсенал" не совершит крупных покупок в январе

"Арсенал" не сможет совершить качественных приобретений в зимнее трансферное окно из-за ограничений, связанных с зарплатой ведомостью.

Этим летом "канониры" попрощались с Джеком Уилширом, Санти Касорлой и Лукасом Пересом, но в то же время подписали Бернда Лено, Штефана Лихтштайнера, Сократиса Папастатопулоса, Маттео Гендузи и Лукаса Торрейру, от чего зарплатная нагрузка клуба только возросла.



Кроме того, с начала этого календарного года "Арсенал" приобрел Пьер-Эмерика Обамеянга с Генрихом Мхитаряном, а также подписал новые контракты с Гранитом Джакой, Эйнсли Мэйтланд-Найлсом и Месутом Озилом — последний и вовсе зарабатывает теперь более 300 тысяч фунтов в неделю.



Как сообщает The Telegraph, уже сейчас клуб с "Эмирейтс" тратит на зарплаты более 200 млн. фунтов в год, и эта сумма может только увеличиться, ведь "канониры" также договариваются о продлении сотрудничества с Аароном Рэмси.



В сложившейся ситуации главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери будет сильно ограничен в ресурсах, когда трансферное окно возобновится в январе. Клуб просто не сможет предложить привлекательные контракты потенциальным новичкам, пока не заключит новые коммерческие сделки.



Улучшение ситуации ожидается только следующим летом, когда вступит в силу новый контракт с титульным спонсором Emirates. Также "Арсенал" планирует сменить технического спонсора с Puma на Adidas и обзавестись спонсором по размещению рекламы на рукавах игровых футболок — каждая из двух этих сделок дополнительно обеспечит клубу по 20 млн. фунтов ежегодно.