Айна заключил новый контракт с "Челси" и отправился в аренду в "Торино"

"Челси" подписал новый контракт с защитником Олой Айной и отправил 21-летнего игрока за практикой в "Торино".

Айна дебютировал за первую команду "синих" еще в 2016 году. Прошлый сезон защитник отыграл на правах аренды в "Халле", за который провел 44 матча в Чемпионшипе и сделал три результативные передачи.



Несмотря на серьезную конкуренцию в защитной линии, лондонцы по-прежнему рассчитывают на нигерийца, потому заключили с игроком новый контракт до лета 2021 года.



Сразу после оформления сделки "Челси" одолжил Айну итальянскому "Торино", который прошлую кампанию завершил на девятой позиции в Серии А. Как сообщает официальный веб-сайт "синих", Ола проведет в Италии весь сезон 2018/19.