Айна заключил новый контракт с "Челси" и отправился в аренду в "Торино"
"Челси" подписал новый контракт с защитником Олой Айной и отправил 21-летнего игрока за практикой в "Торино".
Айна дебютировал за первую команду "синих" еще в 2016 году. Прошлый сезон защитник отыграл на правах аренды в "Халле", за который провел 44 матча в Чемпионшипе и сделал три результативные передачи.
Несмотря на серьезную конкуренцию в защитной линии, лондонцы по-прежнему рассчитывают на нигерийца, потому заключили с игроком новый контракт до лета 2021 года.
Сразу после оформления сделки "Челси" одолжил Айну итальянскому "Торино", который прошлую кампанию завершил на девятой позиции в Серии А. Как сообщает официальный веб-сайт "синих", Ола проведет в Италии весь сезон 2018/19.
15.08.2018 11:00
Просмотров: 373
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это я всё понял, а вот зачем Пиазон в команде до сих пор и в заявке на сезон я не понял
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий