Айна заключил новый контракт с "Челси" и отправился в аренду в "Торино"

Ола Айна "Челси" подписал новый контракт с защитником Олой Айной и отправил 21-летнего игрока за практикой в "Торино".

Айна дебютировал за первую команду "синих" еще в 2016 году. Прошлый сезон защитник отыграл на правах аренды в "Халле", за который провел 44 матча в Чемпионшипе и сделал три результативные передачи.

Несмотря на серьезную конкуренцию в защитной линии, лондонцы по-прежнему рассчитывают на нигерийца, потому заключили с игроком новый контракт до лета 2021 года.

Сразу после оформления сделки "Челси" одолжил Айну итальянскому "Торино", который прошлую кампанию завершил на девятой позиции в Серии А. Как сообщает официальный веб-сайт "синих", Ола проведет в Италии весь сезон 2018/19.




Метки Айна, аренда, контракты, Торино, трансферы, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.08.2018 11:00

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  1. blueswin 15.08.2018 11:17 # blueswin
    Это я всё понял, а вот зачем Пиазон в команде до сих пор и в заявке на сезон я не понял

    (ответить)

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