Премьер-Лига может вернуться к прежним срокам летнего трансферного окна

Клубы Премьер-Лиги могут отказаться от идеи закрывать летнее трансферное окно перед стартом сезона.

Как известно, этим летом трансферное окно для клубов Премьер-Лиги закрылось в прошлый четверг — за сутки до первого матча нового сезона между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером".



Таким образом, представители высшего английского дивизиона уже не могут совершать приобретений, но вплоть до 31 августа над ними будет висеть угроза лишиться своих игроков.



Как стало известно Daily Mirror, минимум два клуба Премьер-Лиги считают, что решение об ограничении сроков трансферного окна было ошибкой.



В следующем месяце состоится очередная встреча высших руководителей клубов Премьер-Лиги, и инициативная группа собирается выставить на голосование вопрос о возвращении к прежней системе.



Добавим, что для отката этих изменений, одобренных лишь год назад, потребуются голоса 14 из 20 клубов.