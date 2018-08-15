Премьер-Лига может вернуться к прежним срокам летнего трансферного окна

Эд Вудворд и Халдун Аль Мубарак Клубы Премьер-Лиги могут отказаться от идеи закрывать летнее трансферное окно перед стартом сезона.

Как известно, этим летом трансферное окно для клубов Премьер-Лиги закрылось в прошлый четверг — за сутки до первого матча нового сезона между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером".

Таким образом, представители высшего английского дивизиона уже не могут совершать приобретений, но вплоть до 31 августа над ними будет висеть угроза лишиться своих игроков.

Как стало известно Daily Mirror, минимум два клуба Премьер-Лиги считают, что решение об ограничении сроков трансферного окна было ошибкой.

В следующем месяце состоится очередная встреча высших руководителей клубов Премьер-Лиги, и инициативная группа собирается выставить на голосование вопрос о возвращении к прежней системе.

Добавим, что для отката этих изменений, одобренных лишь год назад, потребуются голоса 14 из 20 клубов.



Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 15.08.2018 11:51 # dragonishka
    ТО действительно странное получилось. Да и вообще, больше всех ныл Венгер по поводу сроков ТО, он ушел, можно возвращать.

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  2. imfake 15.08.2018 10:52 # imfake
    на все воля боссов Ман Юнайтед. как решат они, так и будет

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  3. brown-ale 15.08.2018 10:26 # brown-ale
    Не наберут 14 голосов. Вообще идея правильная, и УЕФА вроде собирается продвигать ее везде.

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  4. alexomck 15.08.2018 10:14 # alexomck
    Грановская только вошла во вкус, скупая шлак, рано закрыли, да.

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  5. glorfindel 15.08.2018 10:03 # glorfindel
    Челси и Арсенал

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