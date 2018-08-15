Половина клубов Премьер-Лиги останутся прибыльными, играя на пустых стадионах

Половина клубов Премьер-Лиги останутся прибыльными, даже если будут играть на пустых стадионах.

Как установило исследование BBC, в сезоне 2016/17 из каждого фунта, заработанного клубом Премьер-Лиги, только 20 пенни приходились на поступления от проведения домашних матчей.



Если полностью убрать эту статью доходов, то количество прибыльных клубов составило бы 11 — против лишь двух в сезоне 2016/17, и этот скачок в первую очередь объясняется новым телевизионным контрактом.



"Именно поэтому фокус сместился с продажи билетов на зарабатывание телевизионных денег".



"Когда ты получаешь 120 миллионов фунтов от Премьер-Лиги просто за участие, то можешь позволить себе играть на пустом стадионе, если потребуется. Что касается перспектив, то клубы больше не полагаются на доходы от проведения матчей", — сообщил эксперт Роб Уилсон.



Добавим, в целом только два клуба из 20 в Премьер-Лиге отчитались об убытках в 2017 году. Также исследование показало, что цены на билеты в этот период были рекордно низкими с 2013 года.