"Тоттенхэму" может потребоваться третий стадион для домашних матчей

Помимо "Уэмбли" и своего нового строящегося стадиона, "Тоттенхэму" может потребоваться еще одна арена для проведения своих домашних матчей в этом сезоне.

В минувший понедельник "шпоры" подтвердили, что из-за отладки систем безопасности ввод в эксплуатацию нового 62-тысячного стадиона откладывается до октября.



Для этого "Тоттенхэм" перенес на "Уэмбли" еще два своих домашних матча — против "Ливерпуля" 15 сентября и против "Кардиффа" 6 октября — в дополнение к дерби против "Фулхэма" в ближайшую субботу, проведение которого изначально было запланировано на национальной арене.



Таким образом, впервые на новом стадионе подопечные Маурисио Почеттино могут сыграть только против "Манчестер Сити" 28 октября, однако Sky Sports утверждает, что гарантий насчет этого нет — клуб допускает перенос и этого матча.



Проблема для "Тоттенхэма" в том, что ровно в этот же день, 28 октября, "Уэмбли" принимает матч по американскому футболу между "Джэксонвилл Джагуарс" и "Филадельфия Иглз".



Это означает, что в случае очередной задержки "шпорам" потребуется какой-то третий стадион, чтобы сыграть против действующих чемпионов Премьер-Лиги. Либо существуют варианты или с переносом матча против "Сити" на сутки раньше, или с переносом матча на "Этихад". Последняя опция наименее вероятна.