"Тоттенхэму" может потребоваться третий стадион для домашних матчей
Помимо "Уэмбли" и своего нового строящегося стадиона, "Тоттенхэму" может потребоваться еще одна арена для проведения своих домашних матчей в этом сезоне.
В минувший понедельник "шпоры" подтвердили, что из-за отладки систем безопасности ввод в эксплуатацию нового 62-тысячного стадиона откладывается до октября.
Для этого "Тоттенхэм" перенес на "Уэмбли" еще два своих домашних матча — против "Ливерпуля" 15 сентября и против "Кардиффа" 6 октября — в дополнение к дерби против "Фулхэма" в ближайшую субботу, проведение которого изначально было запланировано на национальной арене.
Таким образом, впервые на новом стадионе подопечные Маурисио Почеттино могут сыграть только против "Манчестер Сити" 28 октября, однако Sky Sports утверждает, что гарантий насчет этого нет — клуб допускает перенос и этого матча.
Проблема для "Тоттенхэма" в том, что ровно в этот же день, 28 октября, "Уэмбли" принимает матч по американскому футболу между "Джэксонвилл Джагуарс" и "Филадельфия Иглз".
Это означает, что в случае очередной задержки "шпорам" потребуется какой-то третий стадион, чтобы сыграть против действующих чемпионов Премьер-Лиги. Либо существуют варианты или с переносом матча против "Сити" на сутки раньше, или с переносом матча на "Этихад". Последняя опция наименее вероятна.
15.08.2018 08:00
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Последние комментарии:
Да достройте уже быстрее свой курятник.
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А че американцы играют уже на Уэмбли? Уже спихнули? Или это просто выставочный матч?
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Фотку хоть посвежее киньте, стадион полностью построен, идёт отделка и с трибунами допилиаают
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Бомжуют
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Задержка — это всегда кошмар. Хотя откуда здешним ноулайферам об этом знать?
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