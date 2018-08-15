Годин объяснил, почему отказал "Юнайтед"

Диего Годин Защитник "Атлетико" Диего Годин подтвердил, что отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в заключительный день летнего трансферного окна.

Перед самым закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге в прошлый четверг "красные дьяволы" судорожно пытались найти альтернативу дорогостоящим Харри Магуайру из "Лестера" и Тоби Алдервейрелду из "Тоттенхэма".

Интерес главного тренера "Юнайтед" привлек опытный Годин, чей контракт с клубом из Мадрида подразумевает отступные в 25 миллионов евро (22.3 млн. фунтов). Несмотря на то, что "дьяволы" были готовы заплатить эту сумму, сам уругваец не захотел переезжать в Манчестер.

Также ходили слухи, что агент 32-летнего защитника просто использует интерес "Юнайтед", чтобы получить от "Атлетико" более выгодный контракт для своего клиента, однако Годин это категорически отрицает.

"Мой контракт так и не был продлен. У меня действительно имелись предложения, но я решил остаться по причинам личного характера, и сейчас все мои мысли только о матче за Суперкубок Европы".

"Я не продлевал свой контракт. Я видел эти новости, но не знаю, откуда они взялись", — цитирует Година Daily Mirror.



Метки Атлетико, Годин, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2018 07:00

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  1. chr1s8rown 15.08.2018 07:11 # chr1s8rown
    в му переходят только за деньгами .
    видимо ему трофеи нужны, а не мусорные деньги

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