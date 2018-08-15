Годин объяснил, почему отказал "Юнайтед"

Защитник "Атлетико" Диего Годин подтвердил, что отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в заключительный день летнего трансферного окна.

Перед самым закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге в прошлый четверг "красные дьяволы" судорожно пытались найти альтернативу дорогостоящим Харри Магуайру из "Лестера" и Тоби Алдервейрелду из "Тоттенхэма".



Интерес главного тренера "Юнайтед" привлек опытный Годин, чей контракт с клубом из Мадрида подразумевает отступные в 25 миллионов евро (22.3 млн. фунтов). Несмотря на то, что "дьяволы" были готовы заплатить эту сумму, сам уругваец не захотел переезжать в Манчестер.



Также ходили слухи, что агент 32-летнего защитника просто использует интерес "Юнайтед", чтобы получить от "Атлетико" более выгодный контракт для своего клиента, однако Годин это категорически отрицает.



"Мой контракт так и не был продлен. У меня действительно имелись предложения, но я решил остаться по причинам личного характера, и сейчас все мои мысли только о матче за Суперкубок Европы".



"Я не продлевал свой контракт. Я видел эти новости, но не знаю, откуда они взялись", — цитирует Година Daily Mirror.