Рамос: "Это не первый финал, проигранный Клоппом"

Защитник "Реала" Серхио Рамос отреагировал на жесткую критику со стороны главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа после финала Лиги Чемпионов.

Напомним, в майском финале Лиги Чемпионов действия Рамоса привели к травмам двух игроков "Ливерпуля": нападающий Мохамед Салах вывихнул плечо, а голкипер Лорис Кариус получил сотрясение.



Сразу после поражения в Киеве Клопп отказался дать оценку действиям испанца, но позже, в межсезонье, пару раз очень жестко высказался по поводу грязной игры Серхио, заявив, что не приемлет подобный способ достижения побед.



В преддверии матча за Суперкубок Европы против "Атлетико" в Таллине Рамоса попросили прокомментировать слова Клоппа, и Серхио предположил, что Юрген просто не умеет проигрывать.



"Я уже высказывал свое мнение по этому поводу. У меня никогда нет намерений навредить другому игроку. Он (Клопп) ищет оправдание, почему он не выиграл финал, но это не первый финал, который он проиграл".



"Некоторые из нас выступают на очень высоком уровне много лет — не уверен, может ли он сказать подобное про себя. Пускай лучше Клопп заботится о своих игроках", — приводит слова Рамоса Sky Sports.



Напоследок капитан "Реала" попытался слегка сгладить углы.



"Когда мы голосовали за лучшего тренера, я отдал свой голос ему, поэтому он может расслабиться", — добавил Рамос.