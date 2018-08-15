Харри Магуайр свяжет свое будущее с "Лестером"

Защитник "Лестера" и сборной Англии Харри Магуайр близок к подписанию нового контракта, который увеличит его зарплату до 75 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, Магуайр перебрался на "Кинг Пауэр" лишь прошлым летом из "Халла" за 17 млн. фунтов. С тех пор Харри сыграл каждую минуту каждого матча "лис" в Премьер-Лиге.



По-настоящему звездой большой величины Магуайр стал с помощью Чемпионата Мира в России, добравшись с английской сборной до полуфинальной стадии. Именно тогда интерес к 25-летнему защитнику проявил "Манчестер Юнайтед".



Несмотря на настойчивые слухи, "Лестеру" удалось отразить интерес "Юнайтед". "Красные дьяволы" так и не решились сделать свое предложение по Магуайру, отлично понимая, что для приобретения Харри им пришлось бы обновить мировой рекорд по стоимости защитника, который был установлен переходом Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона в "Ливерпуль" в январе за 75 млн. фунтов.



Как стало известно The Telegraph, вскоре "Лестер" надеется окончательно закрыть вопрос с будущим Магуайра и наградить Харри за продемонстрированный прогресс. "Лисы" наладили контакт с представителями футболиста насчет продления сотрудничества еще до ЧМ-2018.



За последние недели "Лестеру" удалось добиться существенного прогресса в переговорах, и вскоре Магуайр должен последовать примеру нападающего Джейми Варди, который на прошлой неделе заключил с клубом новую сделку до 2022 года.



Новый контракт позволит Магуайру стать одним из самых высокооплачиваемых игроков своего клуба — недельная зарплата Харри вырастет почти в полтора раза — с 45 до 75 тыс. фунтов.