Эррера готов заключить новый контракт с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера готов заключить новый контракт со своим клубом.

Действующее соглашение Эрреры истекает уже следующим летом, и по ходу прошлого сезона Андер говорил, что не уверен насчет своего будущего.



Однако сейчас, утверждает Daily Mirror, Эррера отбросил все сомнения. На это намекнул и сам испанец, во вторник отметивший свое 29-летие. Сыграв 161 матч за "красных дьяволов" в течение четырех сезонов, теперь Андер ставит перед собой цель достичь отметки в 200 игр.



"С этим клубом у меня связаны исключительно положительные воспоминания. Здесь я имею возможность выигрывать трофеи. Я смог провести уже более 160 матчей, и теперь моя цель — преодолеть отметку в 200 матчей и двигаться дальше".



"Здесь ко мне прекрасное отношение. Любовь, которую болельщики демонстрируют по отношению ко мне, не может быть лучше и больше. Моя семья счастлива в Манчестере, поэтому я просто буду стараться изо всех сил, чтобы и дальше заслуживать представлять этот клуб", — сообщил Эррера.