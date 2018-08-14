Ришарлисон навестил болельщика "Эвертона" в госпитале
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон навестил в госпитале болельщика "ирисок", который вывихнул локоть, празднуя его гол в матче первого тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".
В минувшую субботу "Эвертон" вдесятером добыл ничью на "Молиньою" (2:2), а оба гола мерсисайдской команды забил ее дебютант Ришарлисон.
Дубль Ришарлисона очень обрадовал фанатов "ирисок" — настолько, что один из них, Нил Харрисон, вернулся со стадиона с вывихом левой руки и был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Твит Харрисона с описанием произошедшего получил большую огласку, а во вторник Ришарлисон лично явился к Нилу в госпиталь, подарив футболку и оставив автограф на загипсованной руке.
"Стоило того", — написал позже болельщик в твиттере.
| When you dislocate your elbow in the away end celebrating a @richarlison97 goal...— Everton (@Everton) 14 августа 2018 г.
Hope this helps with the recovery, @neilharrison92! pic.twitter.com/6fDRza0Zk5
14.08.2018 22:00
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"Стоило каждого каждого пенни"
Это он про Ришарлисона, или про свою медстраховку?
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