Ришарлисон навестил болельщика "Эвертона" в госпитале

Ришарлисон и болельщик Эвертона Нападающий "Эвертона" Ришарлисон навестил в госпитале болельщика "ирисок", который вывихнул локоть, празднуя его гол в матче первого тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

В минувшую субботу "Эвертон" вдесятером добыл ничью на "Молиньою" (2:2), а оба гола мерсисайдской команды забил ее дебютант Ришарлисон.

Дубль Ришарлисона очень обрадовал фанатов "ирисок" — настолько, что один из них, Нил Харрисон, вернулся со стадиона с вывихом левой руки и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Твит Харрисона с описанием произошедшего получил большую огласку, а во вторник Ришарлисон лично явился к Нилу в госпиталь, подарив футболку и оставив автограф на загипсованной руке.

"Стоило того", — написал позже болельщик в твиттере.



Метки болельщики, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 177

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ben-arfa 14.08.2018 22:03 # ben-arfa
    "Стоило каждого каждого пенни"

    Это он про Ришарлисона, или про свою медстраховку?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: