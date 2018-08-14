"Арсенал" пообещал Эмери быть терпеливым

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери получил гарантии от руководства, что клуб не будет делать поспешные выводы о его работе.

Уже первый официальный матч Эмери у руля "канониров" — домашнее поражение 0:2 от "Манчестер Сити" — повлек за собой немалую критику в адрес Унаи. Например, экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс назвал избранную испанским специалистом тактику "глупой".



Если "Арсенал" не будет успешен в следующих матчах, с менее грозными соперниками, будущее Эмери на "Эмирейтс" может стать предметом спекуляций, как и будущее любого другого специалиста, который не добивается результатов здесь и сейчас.



Усугубляет ситуацию Эмери тот факт, что у "канониров" весьма сложное испытание на старте сезона. Сыграв с "Сити", теперь "Арсенал" сразится с "Челси" и "Вест Хэмом".



Однако The Telegraph утверждает, что исполнительный директор лондонцев Иван Газидис пообещал Эмери, что руководство клуба достаточно терпеливо и даст Унаи необходимое время на реализацию своих идей. Также боссы пообещали поддержать все большие решения испанца в процессе перестройки.



"Арсенал" не будет паниковать в случае плохих результатов и рассматривает сотрудничество с Эмери как долгосрочное, поэтому Унаи может спокойно делать свою работу.