"Арсенал" пообещал Эмери быть терпеливым

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери получил гарантии от руководства, что клуб не будет делать поспешные выводы о его работе.

Уже первый официальный матч Эмери у руля "канониров" — домашнее поражение 0:2 от "Манчестер Сити" — повлек за собой немалую критику в адрес Унаи. Например, экс-наставник сборной Англии Сэм Эллардайс назвал избранную испанским специалистом тактику "глупой".

Если "Арсенал" не будет успешен в следующих матчах, с менее грозными соперниками, будущее Эмери на "Эмирейтс" может стать предметом спекуляций, как и будущее любого другого специалиста, который не добивается результатов здесь и сейчас.

Усугубляет ситуацию Эмери тот факт, что у "канониров" весьма сложное испытание на старте сезона. Сыграв с "Сити", теперь "Арсенал" сразится с "Челси" и "Вест Хэмом".

Однако The Telegraph утверждает, что исполнительный директор лондонцев Иван Газидис пообещал Эмери, что руководство клуба достаточно терпеливо и даст Унаи необходимое время на реализацию своих идей. Также боссы пообещали поддержать все большие решения испанца в процессе перестройки.

"Арсенал" не будет паниковать в случае плохих результатов и рассматривает сотрудничество с Эмери как долгосрочное, поэтому Унаи может спокойно делать свою работу.



Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2018 21:00

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  1. monsieurgood 14.08.2018 21:49 # monsieurgood
    да срать кронке хотел на ситуацию в клубе, пока абонементы покупаются. эмери они взяли только для того, чтобы фанаты заткнулись; он же (эмери) погоды в клубе не делает, а просто занимает место. посидит год-другой, а потом на какого-нибудь васю поменяют.

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  2. pavlix76 14.08.2018 21:49 # pavlix76
    И так понятно, что назначение Эмери - это косяк.

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  3. rap-woiska 14.08.2018 21:46 # rap-woiska
    да eбать еще ничего критичного не случилось,А уж тем более судить о чем -то крайне рано, ближе к весне видно будет что изменилось, а что нет

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