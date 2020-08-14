"Барселона" не собирается покупать Погба этим летом

Спортивный директор "Барселоны" Ариедо Брайда заявил, что его клуб готов оставить в покое полузащитника Поля Погба — на это лето.

Даже после закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге, то и дело возникают слухи, что до конца августа "Барселона" сделает предложение о покупке Погба, который находится не в лучших отношениях с главным тренером "Юнайтед" Жозе Моуриньо, о чем Поль уже неоднократно намекал.



По слухам, агент 25-летнего француза Мино Райола уже вовсю работает над переездом своего клиента на "Ноу Камп", однако если этому переезду и суждено случиться, то точно не в текущем году.



"Я не думаю, что мы собираемся покупать Погба, но он отличный игрок", — сообщил Брайда радиостанции Sportiva.