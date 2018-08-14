Дармиан и Рохо смогут уйти из "Юнайтед", если захотят

"Манчестер Юнайтед" предложил защитникам Маттео Дармиану и Маркосу Рохо самостоятельно принять решение относительно своего будущего.

Несмотря на то, что трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, представители высшего английского дивизиона все еще могут отпускать игроков в Европу до окончания августа.



Как стало известно ESPN от своих источников, до конца лета "красные дьяволы" еще могут попрощаться с некоторыми игроками, включая Дармиана и Рохо.



По информации издания, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил Маттео и Маркосу, что хотел бы сохранить их на "Олд Траффорд", но одновременно пообещал не чинить препятствий, если защитники решат уйти.



Варианты со сменой клуба действительно имеются и у Дармиана, и у Рохо. Итальянца сватают назад в Серию А, где в его услугах заинтересованы "Ювентус", "Наполи" и "Интер". Аргентинца в свою очередь связывают с переходом в "Фенербахче".



Добавим, что Моуриньо не видит в Маттео и Маркоса игроков стартового состава, поэтому шансы обоих на практику в новом сезоне будут сильно ограничены. Дармиану приходится конкурировать с Антонио Валенсией и Диогу Далотом, а Рохо — с Филом Джонсом, Крисом Смоллингом, Эриком Байи и Виктором Линделефом.