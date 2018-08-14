Дармиан и Рохо смогут уйти из "Юнайтед", если захотят
"Манчестер Юнайтед" предложил защитникам Маттео Дармиану и Маркосу Рохо самостоятельно принять решение относительно своего будущего.
Несмотря на то, что трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, представители высшего английского дивизиона все еще могут отпускать игроков в Европу до окончания августа.
Как стало известно ESPN от своих источников, до конца лета "красные дьяволы" еще могут попрощаться с некоторыми игроками, включая Дармиана и Рохо.
По информации издания, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил Маттео и Маркосу, что хотел бы сохранить их на "Олд Траффорд", но одновременно пообещал не чинить препятствий, если защитники решат уйти.
Варианты со сменой клуба действительно имеются и у Дармиана, и у Рохо. Итальянца сватают назад в Серию А, где в его услугах заинтересованы "Ювентус", "Наполи" и "Интер". Аргентинца в свою очередь связывают с переходом в "Фенербахче".
Добавим, что Моуриньо не видит в Маттео и Маркоса игроков стартового состава, поэтому шансы обоих на практику в новом сезоне будут сильно ограничены. Дармиану приходится конкурировать с Антонио Валенсией и Диогу Далотом, а Рохо — с Филом Джонсом, Крисом Смоллингом, Эриком Байи и Виктором Линделефом.
14.08.2018 19:00
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Последние комментарии:
чушь... если Дармиана завтра купят, с кем играть в воскр ?
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никто не хочет уходить из МЮ. тут не Челси из которого все мечтают сбежать, аки Куртуа, после всех издевательств.
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давайте, до свидания.
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