Дармиан и Рохо смогут уйти из "Юнайтед", если захотят

Маркос Рохо и Маттео Дармиан "Манчестер Юнайтед" предложил защитникам Маттео Дармиану и Маркосу Рохо самостоятельно принять решение относительно своего будущего.

Несмотря на то, что трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрыто, представители высшего английского дивизиона все еще могут отпускать игроков в Европу до окончания августа.

Как стало известно ESPN от своих источников, до конца лета "красные дьяволы" еще могут попрощаться с некоторыми игроками, включая Дармиана и Рохо.

По информации издания, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил Маттео и Маркосу, что хотел бы сохранить их на "Олд Траффорд", но одновременно пообещал не чинить препятствий, если защитники решат уйти.

Варианты со сменой клуба действительно имеются и у Дармиана, и у Рохо. Итальянца сватают назад в Серию А, где в его услугах заинтересованы "Ювентус", "Наполи" и "Интер". Аргентинца в свою очередь связывают с переходом в "Фенербахче".

Добавим, что Моуриньо не видит в Маттео и Маркоса игроков стартового состава, поэтому шансы обоих на практику в новом сезоне будут сильно ограничены. Дармиану приходится конкурировать с Антонио Валенсией и Диогу Далотом, а Рохо — с Филом Джонсом, Крисом Смоллингом, Эриком Байи и Виктором Линделефом.



Метки Дармиан, Манчестер Юнайтед, Рохо

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2018 19:00

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  1. bonch-bruevich 14.08.2018 19:30 # bonch-bruevich
    чушь... если Дармиана завтра купят, с кем играть в воскр ?

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  2. alexomck 14.08.2018 19:17 # alexomck
    никто не хочет уходить из МЮ. тут не Челси из которого все мечтают сбежать, аки Куртуа, после всех издевательств.

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  3. manutd-20champ 14.08.2018 19:15 # manutd-20champ
    давайте, до свидания.

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