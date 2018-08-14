"Тоттенхэм" извинился за отложенный переезд на новый стадион

"Тоттенхэм" принес извинения своим болельщиками за задержку со строительством нового стадиона.

Изначально "шпоры" планировали переехать на новую 62-тысячную аренду в середине сентября. Однако накануне стало известно, что из-за задержки с вводом стадиона в эксплуатацию "Тоттенхэм" проведет еще два домашних матча на "Уэмбли" и сменит прописку только в конце октября.



Такое решение лондонский клуб принял из соображений безопасности: новый стадион еще не отвечает всем требованиям Премьер-Лиги. За это "Тоттенхэм" счел нужным извиниться перед болельщиками.



"Задержки – обычное дело для проектов подобного масштаба и сложности, но мы разочарованы тем, что это произошло на такой поздней стадии. Мы не можем поставить под угрозу безопасность болельщиков, поэтому это решение было неизбежным".



"За эту задержку мы хотели бы извиниться перед нашими фанатами. Мы остро осознаем разочарование, которое вызвала у болельщиков эта новость. Теперь мы стремимся к тому, чтобы свести к минимуму любые неудобства. Наша строительная команда прилагает все усилия, чтобы решить возникшие проблемы. Мы будем держать вас в курсе", - гласит заявление "шпор".