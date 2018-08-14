Клопп хочет снова навредить "Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хочет обыграть лучшую команду Англии в лице "Манчестер Сити".
Даже после уверенного старта "красных" в Премьер-Лиге немец не согласен с тем, что только "Ливерпуль" может навязать конкуренцию "Сити" в этом сезоне. Однако Клопп хочет вновь доставить проблемы команде Пепа Гвардиолы.
"Если какая-то команда лучше твоей, то тебе нужно сделать усилие над собой и обыграть их. У меня никогда не было лучшей команды в стране. Я никогда не был ее частью".
"Меня интересуют лишь победы над лучшими. Сейчас лучшей командой в Англии является "Манчестер Сити" – значит, все остальные не могут считаться лучшими. Моя цель - побеждать "Сити" так часто, как это будет возможно", - цитирует Клоппа ESPN.
14.08.2018 17:00
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Последние комментарии:
Побеждать сити и сосать у середняков, хорошие амбиции
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Заучиваем дружно мантру, твари, чтоб от зубов отскакивало:
Источник: http://fapl.ru/posts/64550/
ущербный маргинал Муля, советы давай своей жопе, когда серешь...
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Амбиции аутсайдера.
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Ребят, он такой крутой, только лихи не согласятся
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Скорее всего хочет получить в рот 5 (пять) шершавых мухоморов .
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В очередной раз проведёт шершавым по губам ПЭПКИ
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"Меня интересуют лишь победы над лучшими. Сейчас лучшей командой в Англии является "Манчестер Сити" – значит, все остальные не могут считаться лучшими."
Очкастый много на себя берет! За такое пренебрежение к остальным клубам карма Ливерпуль в итоге накажет, в итоге так и будут терять очки в матчах с условными Уотфордами.
Лучше бы как раз сконцентрировался на матчах с аутсайдерами!!
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Топ красавец, сити его клиенты
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так клоп и есть насекомое-вредитель.
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Заучиваем дружно мантру, твари, чтоб от зубов отскакивало:
«Ливерпуль» является 18-кратным чемпионом Англии, 7-кратным обладателем Кубка Англии, 8-кратным обладателем Кубка лиги, 15-кратным обладателем Суперкубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка УЕФА, 5-кратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА
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ман щити - наша вип шлюха
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2 физ руководителя
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Много на себя берёт этот физрук.
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