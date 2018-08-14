Клопп хочет снова навредить "Сити"

Гвардиола и Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хочет обыграть лучшую команду Англии в лице "Манчестер Сити".

Даже после уверенного старта "красных" в Премьер-Лиге немец не согласен с тем, что только "Ливерпуль" может навязать конкуренцию "Сити" в этом сезоне. Однако Клопп хочет вновь доставить проблемы команде Пепа Гвардиолы.

"Если какая-то команда лучше твоей, то тебе нужно сделать усилие над собой и обыграть их. У меня никогда не было лучшей команды в стране. Я никогда не был ее частью".

"Меня интересуют лишь победы над лучшими. Сейчас лучшей командой в Англии является "Манчестер Сити" – значит, все остальные не могут считаться лучшими. Моя цель - побеждать "Сити" так часто, как это будет возможно", - цитирует Клоппа ESPN.




Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 14.08.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1512

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Последние комментарии:




  1. fanat-united 14.08.2018 18:13 # fanat-united
    Побеждать сити и сосать у середняков, хорошие амбиции

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  2. kojan 14.08.2018 18:00 # kojan
    Заучиваем дружно мантру, твари, чтоб от зубов отскакивало:

    Источник: http://fapl.ru/posts/64550/
    ущербный маргинал Муля, советы давай своей жопе, когда серешь...

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  3. psycho1 14.08.2018 17:51 # psycho1
    Амбиции аутсайдера.

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  4. lgoleg 14.08.2018 17:49 # lgoleg
    Ребят, он такой крутой, только лихи не согласятся

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  5. arkan 14.08.2018 17:40 # arkan
    Скорее всего хочет получить в рот 5 (пять) шершавых мухоморов .

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  6. lennon97 14.08.2018 17:25 # lennon97
    В очередной раз проведёт шершавым по губам ПЭПКИ

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  7. beatboy 14.08.2018 17:24 # beatboy
    "Меня интересуют лишь победы над лучшими. Сейчас лучшей командой в Англии является "Манчестер Сити" – значит, все остальные не могут считаться лучшими."

    Очкастый много на себя берет! За такое пренебрежение к остальным клубам карма Ливерпуль в итоге накажет, в итоге так и будут терять очки в матчах с условными Уотфордами.

    Лучше бы как раз сконцентрировался на матчах с аутсайдерами!!

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  8. liverfun 14.08.2018 17:20 # liverfun
    Топ красавец, сити его клиенты

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  9. manutd-20champ 14.08.2018 17:07 # manutd-20champ
    так клоп и есть насекомое-вредитель.

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  10. only--liverpool 14.08.2018 17:03 # only--liverpool
    Заучиваем дружно мантру, твари, чтоб от зубов отскакивало:

    «Ливерпуль» является 18-кратным чемпионом Англии, 7-кратным обладателем Кубка Англии, 8-кратным обладателем Кубка лиги, 15-кратным обладателем Суперкубка Англии, трёхкратным обладателем Кубка УЕФА, 5-кратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА

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  11. chr1s8rown 14.08.2018 17:03 # chr1s8rown
    ман щити - наша вип шлюха

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  12. chebrec 14.08.2018 17:03 # chebrec
    2 физ руководителя

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  13. danny949494 14.08.2018 17:02 # danny949494
    Много на себя берёт этот физрук.

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