Клопп хочет снова навредить "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хочет обыграть лучшую команду Англии в лице "Манчестер Сити".

Даже после уверенного старта "красных" в Премьер-Лиге немец не согласен с тем, что только "Ливерпуль" может навязать конкуренцию "Сити" в этом сезоне. Однако Клопп хочет вновь доставить проблемы команде Пепа Гвардиолы.



"Если какая-то команда лучше твоей, то тебе нужно сделать усилие над собой и обыграть их. У меня никогда не было лучшей команды в стране. Я никогда не был ее частью".



"Меня интересуют лишь победы над лучшими. Сейчас лучшей командой в Англии является "Манчестер Сити" – значит, все остальные не могут считаться лучшими. Моя цель - побеждать "Сити" так часто, как это будет возможно", - цитирует Клоппа ESPN.