Райт видит в критике Стерлинга проявления расизма

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Англии Ян Райт увидел проявления расизма в настойчивой критике, которой подвергается вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг.

Прошлый сезон стал абсолютно лучшим в карьере Стерлинга, который забил 18 голов в Премьер-Лиге и помог своему клубу выиграть чемпионский титул. Одновременно с этим пресса не уставала критиковать Рахима за расточительность.



Летом критика в адрес 23-летнего англичанина только усилилась. Рахим загубил немало отличных моментов на Чемпионате Мира в России, а также навлек на себя гнев публики татуировкой с изображением оружия. По мнению Райта, все это от расизма.



"Многих ли людей критикуют так, как критикуют Стерлинга? Каждый игрок обязан справляться с футбольной критикой, но я почему-то не вижу, чтобы какого-нибудь другого футболиста критиковали так же".



"Они не подвергаются такой критике, потому что не задевают людей во властных коридорах. Думаю, имеет место заговор против него".



"В медиа есть влиятельные люди, которые хотят продолжать ущемлять этого парня. Это очевидно. Когда видишь уровень критики в его адрес, то понимаешь, что здесь есть определенная доля расизма".



"Они атакуют его из-за его происхождения, они не хотят, чтобы он поднялся, они тянут его вниз. Они не хотят, чтобы он продолжал добиваться успеха".



"Люди могут сказать, что ссылаться на расизм удобно, но назовите мне хорошую причину, почему Рахима Стелинга так критикуют просто за то, что он футболист", — сообщил Райт BBC.