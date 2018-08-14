Бакайоко арендован "Миланом"
Не получив шанса от главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, полузащитник Тьемуэ Бакайоко проследовал в "Милан" на правах аренды.
Прошлым летом "синие" заплатили за бывшего полузащитника "Монако" 40 миллионов фунтов. Оправдать свой ценник Бакайоко не удалось: Тьемуэ не смог адаптироваться к Премьер-Лиге и привыкнуть к идеям Антонио Конте.
Не помогла Бакайоко даже смена главного тренера. Сарри сделал ставку на Жоржиньо и Матео Ковачича в центре поля, потому места для 23-летнего француза в команде попросту не осталось.
Доступностью Бакайоко воспользовался "Милан", сегодня подтвердив, что арендует Тьемуэ до конца следующего сезона. Также итальянский клуб получил опцию последующего выкупа игрока за 31 млн. фунтов.
14.08.2018 15:10
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Пригодился бы походу сезона!
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по законам жанра Конте должен возглавить Милан, вернувшись с отпуска.
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