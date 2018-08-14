Бакайоко арендован "Миланом"

Не получив шанса от главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, полузащитник Тьемуэ Бакайоко проследовал в "Милан" на правах аренды.

Прошлым летом "синие" заплатили за бывшего полузащитника "Монако" 40 миллионов фунтов. Оправдать свой ценник Бакайоко не удалось: Тьемуэ не смог адаптироваться к Премьер-Лиге и привыкнуть к идеям Антонио Конте.



Не помогла Бакайоко даже смена главного тренера. Сарри сделал ставку на Жоржиньо и Матео Ковачича в центре поля, потому места для 23-летнего француза в команде попросту не осталось.



Доступностью Бакайоко воспользовался "Милан", сегодня подтвердив, что арендует Тьемуэ до конца следующего сезона. Также итальянский клуб получил опцию последующего выкупа игрока за 31 млн. фунтов.