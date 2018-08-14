Усманов готов инвестировать в "Эвертон"

Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов подтвердил, что готов инвестировать свои деньги в "Эвертон".

Напомним, ранее в августе стало известно, что российский бизнесмен согласился продать 30% акций "канониров" Стэну Кроенке за 550 миллионов фунтов при оценке лондонского клуба в 1.8 млрд.



Усманов пошел на этот шаг, поскольку отчаялся стать единоличным владельцем "Арсенала". Вдобавок Алишер не имел места в совете директоров и не принимал никакого участия в жизни клуба.



Как известно, правила Премьер-Лиги запрещают кому-либо владеть частично или полностью более чем одним клубом, однако теперь, обрубив связи с "Арсеналом", Усманов готов инвестировать в другой проект.



И хотя ранее Усманов отрицал, что может вложиться в "Эвертон", теперь он готов оказать финансовую поддержку своему давнему бизнес-партнеру Фараду Мошири, который является хозяином в мерсисайдском клубе.



"Мы друзья с Фарадом Мошири. Если он нуждается в поддержке, я буду рад ее оказать. Если у меня будет предложение или возможность инвестировать в них с хорошим потенциалом возврата, я рассмотрю сделку", — сообщил Усманов, чье состояние оценивается в 11.8 млрд. фунтов, Bloomberg.



Добавим, что инвестиции "Эвертону" действительно не помешают, ведь "ириски" стремятся ворваться в английскую элиту и готовятся к строительству нового стадиона.