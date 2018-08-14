В Кубке Лиге отменили экстра-таймы

С нового сезона в розыгрыше Кубка Лиги не будет экстра-таймов. Если матч завершится вничью, команды сразу перейдут к серии пенальти.

Последний розыгрыш Кубка Лиги завершился победой "Манчестер Сити" над "Арсеналом". Новый сезон стартует уже во вторник: в борьбу за трофей вступят 68 команд, еще две сыграют в четверг.



Одним из нововведений турнира стала отмена дополнительного времени. Как сообщает Daily Mirror, теперь в случае ничьей команды сразу перейдут к исполнению 11-метровых. Так организаторы турнира позаботились об игроках из топ-клубов, которые за год проводят до 60 матчей.



Еще в списке изменений – отмена так называемой принципа ABBA в серии пенальти. Теперь команды будут исполнять 11-метровые, как и прежде, по очереди.