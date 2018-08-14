Чех наслаждается стилем Эмери

Голкипер "Арсенала" Петр Чех признался, что наслаждается стилем игры, который пытается привить "канонирам" новый главный тренер Унаи Эмери.

В стартовом матче сезона с "Манчестер Сити" Чех допустил сразу несколько ошибок при работе с мячом. В первом тайме Петр и вовсе едва не отметился автоголом, неудачно отпасовав на Шкодрана Мустафи.



Тем не менее, голкипер хочет адаптироваться к новому стилю и не собирается сдаваться. По словам Чеха, он наслаждается новыми идеями, которые принес в "Арсенал" Эмери.



"Должен сказать, что я наслаждаюсь такой игрой. Я работал с разными тренерами, но они все просили меня использовать длинные передачи. Эмери настаивает на игре в короткий пас, и это очень приятные изменения для меня".



"Это полезная тактика против команд, которые хотят владеть мячом. Вам нужно создавать против них численный перевес и выводить мяч из обороны. Так мы сможем разбивать высокий прессинг соперника", - сообщил Чех Sky Sports.