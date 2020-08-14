Невилл: "Моуриньо расплачивается за ошибка Ван Галя"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что Жозе Моуринью приходится в корне перестраивать состав "Манчестер Юнайтед" из-за ошибок, допущенных Луи Ван Галем на трансферном рынке.

После ухода сэра Алекса Фергюсона "красные дьяволы" потратили свыше 700 миллионов фунтов на трансферы, но это пока не принесло им успехов в Премьер-Лиге. По мнению Невилла, особенно больно по клубу ударили покупки предшественника Моуриньо, и эффект от этого ощущается до сих пор.



"Если бы шесть лет назад мне сказали, что "Манчестер Юнайтед" потратит в ближайшие годы 700 миллионов фунтов, я бы предположил, что они выигрывают как минимум несколько титулов".



"Все сложилось не так, как я ожидал, но не забывайте, что покупки Луи Ван Галя были просто ужасны. Моуриньо вывел из состава уже семь-восемь игроков, которых купил Луи. Клубу нужно инвестировать, если они хотят исправить ошибки, допущенные три-четыре года назад", - сообщил Невилл.