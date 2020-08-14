Невилл: "Моуриньо расплачивается за ошибка Ван Галя"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что Жозе Моуринью приходится в корне перестраивать состав "Манчестер Юнайтед" из-за ошибок, допущенных Луи Ван Галем на трансферном рынке.
После ухода сэра Алекса Фергюсона "красные дьяволы" потратили свыше 700 миллионов фунтов на трансферы, но это пока не принесло им успехов в Премьер-Лиге. По мнению Невилла, особенно больно по клубу ударили покупки предшественника Моуриньо, и эффект от этого ощущается до сих пор.
"Если бы шесть лет назад мне сказали, что "Манчестер Юнайтед" потратит в ближайшие годы 700 миллионов фунтов, я бы предположил, что они выигрывают как минимум несколько титулов".
"Все сложилось не так, как я ожидал, но не забывайте, что покупки Луи Ван Галя были просто ужасны. Моуриньо вывел из состава уже семь-восемь игроков, которых купил Луи. Клубу нужно инвестировать, если они хотят исправить ошибки, допущенные три-четыре года назад", - сообщил Невилл.
14.08.2018 12:00
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ошибки были, но кем они были допущены?
не думаю, что приглашение Фалькао, Вальдеса и в меньшей степени Ди Марии с их роскошными зарплатами было инициировано тренерами. в ту же категорию нерациональных трансферов можно включить покупку Швайнштайгера. все эти игроки изначально подписывались со знаком вопроса.
но вот Шнайдерлин, Блинд, Мата и Депай не получили должного внимания от тренеров.
проблема в трансферах больше системная, нежели это вина отдельно взятого человека. МЮ каждый год гоняется за громкими именами, но упускает свои цели и покупает либо альтернативную цель, либо игрока с мировым именем, несмотря на его возможную пользу и состояние.
не зря в клубе появиться новая должность, а еще лучше было создать целый отдел.
желание Моура понятно - он хочет игроков, которые дадут ему эффекта здесь и сейчас, но с последующим спадом, не зря говорят о том, что после Моуриньо остаются выжженные поля. но позиция клуба правильная - игроки должны покупаться на длительное время.
думаю, это и есть основная причина того, что Моуриньо покинет клуб. его желания недостаточно для покупки, а власть ограничивается.
Манчестер Юнайтед следует примеру Арсенала и придет к той модели, когда менеджер в клубе будет заниматься футбольными процессами, т.е. будет тренером, а остальными будут заниматься другие люди.
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ну и кто же это?
люк шоу? хуан мата?
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Михажло расплачивается за ошибка foxmcfc
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Всё указывает на то, что САФ был гением. Рядом никто не стоит.
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