Обамеянг нацелился на трофеи с "Арсеналом"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что хочет выиграть один-два трофея в этом сезоне.

В своих первых 12 матчах за "канониров" габонец отличился раз и сделал четыре результативных паса, доказав, что команда может положиться на него в плане создания и реализации моментов. Обамеянг надеется, что его кураж подхватят партнеры и принесут "Арсеналу" как минимум один трофей в новом сезоне.

"Я приехал в "Арсенал" зимой, и эти полгода потратил на то, чтобы познакомиться с лигой, страной и местной культурой. Теперь я по-настоящему готов к первому полному сезону здесь".

"Эти полгода сложились для нас не лучшим образом, в клубе произошло много изменений, у нас появился новый тренер. Нам нужно обрести ритм и привыкнуть к требованиям Эмери".

"В каждом турнире мы хотим забраться настолько далеко, насколько возможно. И вообще будет здорово завершить сезон, выиграв один-два трофея. Наш приоритет – Премьер-Лига. Ее "Арсенал" не выигрывал уже очень давно", - сообщил Обамеянг ESPN.




Метки Арсенал, Обамеянг

Автор foxmcfc   

Дата 14.08.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 720

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Последние комментарии:




  1. papka-legend 14.08.2018 11:47 # papka-legend
    "Наш приоритет – Премьер-Лига."

    здоровья.

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  2. vyrentz 14.08.2018 11:46 # vyrentz
    В первом матче продемонстрировали нацеленность. Открыли рты и стали на колени всем составом.

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  3. shakur 14.08.2018 11:23 # shakur
    это умиляет)

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  4. tigerpool 14.08.2018 11:14 # tigerpool
    ЛЕ вполне может

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  5. ganinilyha 14.08.2018 11:08 # ganinilyha
    Это говорит нап, который медленне Лапорта

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