Обамеянг нацелился на трофеи с "Арсеналом"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что хочет выиграть один-два трофея в этом сезоне.

В своих первых 12 матчах за "канониров" габонец отличился раз и сделал четыре результативных паса, доказав, что команда может положиться на него в плане создания и реализации моментов. Обамеянг надеется, что его кураж подхватят партнеры и принесут "Арсеналу" как минимум один трофей в новом сезоне.



"Я приехал в "Арсенал" зимой, и эти полгода потратил на то, чтобы познакомиться с лигой, страной и местной культурой. Теперь я по-настоящему готов к первому полному сезону здесь".



"Эти полгода сложились для нас не лучшим образом, в клубе произошло много изменений, у нас появился новый тренер. Нам нужно обрести ритм и привыкнуть к требованиям Эмери".



"В каждом турнире мы хотим забраться настолько далеко, насколько возможно. И вообще будет здорово завершить сезон, выиграв один-два трофея. Наш приоритет – Премьер-Лига. Ее "Арсенал" не выигрывал уже очень давно", - сообщил Обамеянг ESPN.