Шакири отказал "Юнайтед" до перехода в "Ливерпуль"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хотел пригласить в свою команду вингера Джердана Шакири, но тот предпочел "Ливерпуль".
После окончания прошлого сезона экс-игрок "Интера" и "Баварии" стал привлекательной на трансферном рынке по той причине, что вылет "Стоука" из Премьер-Лиги сделал активным пункт в контракте Шакири об отступных в 12.5 миллионов фунтов.
Этим пунктом впоследствии воспользовался "Ливерпуль", опередив в борьбе за 26-летнего вингера сборной Швейцарии целый ряд клубов Европы и Премьер-Лиги.
Как сообщает швейцарское издание Blick, из числа представителей Премьер-Лиги в услугах Джердана были заинтересованы "Саутгемптон", "Вест Хэм" и даже "Юнайтед", однако разговор с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом помог Шакири быстро принял решение относительно своего будущего.
Напомним, что этим летом "Юнайтед" тоже находился в поисках флангового нападающего, присматриваясь, помимо Шакири, к Ивану Перишичу и Анте Ребичу. При этом Джердан совершенно отверг интерес "дьяволов", даже не пожелав вступать в переговоры.
14.08.2018 10:00
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какая разница где сидеть на лавке?
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Нахер не сдался и забезоплатно. Коуч нужен.
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Все поссали на мю этим летом.
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помойка никому не нужна
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я бы сделал так же
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Топарь. Щас ЛФК - один из привлекательнейших и перспективнейших проектов в Европе.
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прост Шакири думал, что Жозе тренирует Челси-цо
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