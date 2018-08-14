Шакири отказал "Юнайтед" до перехода в "Ливерпуль"

Джердан Шакири Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хотел пригласить в свою команду вингера Джердана Шакири, но тот предпочел "Ливерпуль".

После окончания прошлого сезона экс-игрок "Интера" и "Баварии" стал привлекательной на трансферном рынке по той причине, что вылет "Стоука" из Премьер-Лиги сделал активным пункт в контракте Шакири об отступных в 12.5 миллионов фунтов.

Этим пунктом впоследствии воспользовался "Ливерпуль", опередив в борьбе за 26-летнего вингера сборной Швейцарии целый ряд клубов Европы и Премьер-Лиги.

Как сообщает швейцарское издание Blick, из числа представителей Премьер-Лиги в услугах Джердана были заинтересованы "Саутгемптон", "Вест Хэм" и даже "Юнайтед", однако разговор с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом помог Шакири быстро принял решение относительно своего будущего.

Напомним, что этим летом "Юнайтед" тоже находился в поисках флангового нападающего, присматриваясь, помимо Шакири, к Ивану Перишичу и Анте Ребичу. При этом Джердан совершенно отверг интерес "дьяволов", даже не пожелав вступать в переговоры.



Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. saxon 14.08.2018 10:18 # saxon
    какая разница где сидеть на лавке?

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  2. mancunia-planet 14.08.2018 10:18 # mancunia-planet
    Нахер не сдался и забезоплатно. Коуч нужен.

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  3. chelsea-super 14.08.2018 10:08 # chelsea-super
    Все поссали на мю этим летом.

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  4. chr1s8rown 14.08.2018 10:04 # chr1s8rown
    помойка никому не нужна

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  5. lancerlancer1 14.08.2018 10:02 # lancerlancer1
    я бы сделал так же

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  6. electric 14.08.2018 10:02 # electric
    Топарь. Щас ЛФК - один из привлекательнейших и перспективнейших проектов в Европе.

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  7. pistolero-lfc 14.08.2018 10:00 # pistolero-lfc
    прост Шакири думал, что Жозе тренирует Челси-цо

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