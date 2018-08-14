Шакири отказал "Юнайтед" до перехода в "Ливерпуль"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо хотел пригласить в свою команду вингера Джердана Шакири, но тот предпочел "Ливерпуль".

После окончания прошлого сезона экс-игрок "Интера" и "Баварии" стал привлекательной на трансферном рынке по той причине, что вылет "Стоука" из Премьер-Лиги сделал активным пункт в контракте Шакири об отступных в 12.5 миллионов фунтов.



Этим пунктом впоследствии воспользовался "Ливерпуль", опередив в борьбе за 26-летнего вингера сборной Швейцарии целый ряд клубов Европы и Премьер-Лиги.



Как сообщает швейцарское издание Blick, из числа представителей Премьер-Лиги в услугах Джердана были заинтересованы "Саутгемптон", "Вест Хэм" и даже "Юнайтед", однако разговор с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом помог Шакири быстро принял решение относительно своего будущего.



Напомним, что этим летом "Юнайтед" тоже находился в поисках флангового нападающего, присматриваясь, помимо Шакири, к Ивану Перишичу и Анте Ребичу. При этом Джердан совершенно отверг интерес "дьяволов", даже не пожелав вступать в переговоры.