Полиция проводит расследование в отношении Салаха
Мерсисайдская полиция начала расследование в отношении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который допустил грубое правонарушение, управляя своим автомобилем.
На днях в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой 26-летний Салах, наколотивший 44 гола за "красных" в прошлом сезоне, пользуется мобильным телефоном, двигаясь в плотном трафике.
Отягчающим обстоятельством выступает тот факт, что автомобиль Мохамеда был окружен людьми, включая детей. Салах не стал отвлекаться от телефона, отвергнув просьбы об автографах.
Мерсисайдская полиция немедленно отреагировала на этот инцидент, через своего официального представителям пообещав провести тщательное расследование.
Прокомментировал ситуацию и "Ливерпуль", сообщив, что разберется в этой ситуации и ее последствиями во внутреннем порядке. С Салахом уже была проведена беседа.
The real Mo Salah ladies and gentlemen, surprised he didn’t spit at them, that’s what those kopites usually do isn’t it @Carra23? pic.twitter.com/oMZ1UqQZDi— Evertons The Kendall End (@TheKendallEnd) 13 августа 2018 г.
14.08.2018 09:00
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Тупорылые. Всё общество такое, люди душевно больные, еда гавно, движение, законы, язык уёпищный... Ебанистический уклад у них конечно. Мо мо мо))) дегроиды ипаные, ну вас нахой.
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Синяя помойка причём тут?
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бля и что?))))))))))))))
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е6ать какое грубое нарушение)) 5-6 штук отвалит и все
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В цивилизованном мире закон работает по отношению ко всем. Вижу, местным крепостным это невдомёк.
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ебанутые дети, нахуя их вообще рожать было, чтобы они потом лезли на проезжую часть за автографами чи шо?
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Охрнень, вы видели, он еще по встречке едет!!!
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вы видели?! НЕ БЛЯ ВЫ ВИДЕЛИ???!!!!!! ДА ЧТО ОН СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТ????!!!!!!!!
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ахует блат, ахует
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Портовая шлюха, и больше никаких слов не нужно.
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лет на 5 посадят.
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