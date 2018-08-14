Полиция проводит расследование в отношении Салаха

Мохамед Салах Мерсисайдская полиция начала расследование в отношении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который допустил грубое правонарушение, управляя своим автомобилем.

На днях в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой 26-летний Салах, наколотивший 44 гола за "красных" в прошлом сезоне, пользуется мобильным телефоном, двигаясь в плотном трафике.

Отягчающим обстоятельством выступает тот факт, что автомобиль Мохамеда был окружен людьми, включая детей. Салах не стал отвлекаться от телефона, отвергнув просьбы об автографах.

Мерсисайдская полиция немедленно отреагировала на этот инцидент, через своего официального представителям пообещав провести тщательное расследование.

Прокомментировал ситуацию и "Ливерпуль", сообщив, что разберется в этой ситуации и ее последствиями во внутреннем порядке. С Салахом уже была проведена беседа.



Метки Ливерпуль, происшествия, Салах

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2018 09:00

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  1. mancunia-planet 14.08.2018 10:14 # mancunia-planet
    Тупорылые. Всё общество такое, люди душевно больные, еда гавно, движение, законы, язык уёпищный... Ебанистический уклад у них конечно. Мо мо мо))) дегроиды ипаные, ну вас нахой.

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  2. pistolero-lfc 14.08.2018 10:09 # pistolero-lfc
    Синяя помойка причём тут?

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  3. firmino9 14.08.2018 10:08 # firmino9
    бля и что?))))))))))))))

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  4. kos9k 14.08.2018 09:38 # kos9k
    е6ать какое грубое нарушение)) 5-6 штук отвалит и все

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  5. vyrentz 14.08.2018 09:31 # vyrentz
    В цивилизованном мире закон работает по отношению ко всем. Вижу, местным крепостным это невдомёк.

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  6. hammersmith 14.08.2018 09:13 # hammersmith
    ебанутые дети, нахуя их вообще рожать было, чтобы они потом лезли на проезжую часть за автографами чи шо?

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  7. brown-ale 14.08.2018 09:12 # brown-ale
    Охрнень, вы видели, он еще по встречке едет!!!

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  8. mrjingles 14.08.2018 09:07 # mrjingles
    вы видели?! НЕ БЛЯ ВЫ ВИДЕЛИ???!!!!!! ДА ЧТО ОН СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТ????!!!!!!!!

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  9. arkan 14.08.2018 09:04 # arkan
    ахует блат, ахует

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  10. jesus33 14.08.2018 09:03 # jesus33
    Портовая шлюха, и больше никаких слов не нужно.

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  11. alexomck 14.08.2018 09:03 # alexomck
    лет на 5 посадят.

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