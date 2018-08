Полиция проводит расследование в отношении Салаха

Мерсисайдская полиция начала расследование в отношении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который допустил грубое правонарушение, управляя своим автомобилем.

На днях в социальных сетях была распространена видеозапись, на которой 26-летний Салах, наколотивший 44 гола за "красных" в прошлом сезоне, пользуется мобильным телефоном, двигаясь в плотном трафике.



Отягчающим обстоятельством выступает тот факт, что автомобиль Мохамеда был окружен людьми, включая детей. Салах не стал отвлекаться от телефона, отвергнув просьбы об автографах.



Мерсисайдская полиция немедленно отреагировала на этот инцидент, через своего официального представителям пообещав провести тщательное расследование.



Прокомментировал ситуацию и "Ливерпуль", сообщив, что разберется в этой ситуации и ее последствиями во внутреннем порядке. С Салахом уже была проведена беседа.





The real Mo Salah ladies and gentlemen, surprised he didn’t spit at them, that’s what those kopites usually do isn’t it @Carra23? pic.twitter.com/oMZ1UqQZDi