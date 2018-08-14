Алли: "Тоттенхэм" должен начать выигрывать трофеи"
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли считает, что для его команды настало время начать выигрывать трофеи.
За четыре года работы Маурисио Почеттино в Северном Лондоне "шпоры" превратились в постоянного участника Лиги Чемпионов, а в 2017 году даже финишировали на втором месте в Премьер-Лиге.
Несмотря на весь свой прогресс, "Тоттенхэм" до сих пор ничего не выиграл при Почеттино. По мнению Алли, ситуация достигла критической точки — теперь "шпоры" обязаны взять какой-нибудь трофей.
"На протяжении всего того времени, что я здесь нахожусь, мы чувствуем, что становимся лучше, но теперь мы хотим начать выигрывать трофеи. Мы продолжаем близко подбираться к трофеям, и теперь настал момент, когда мы должны начать их выигрывать. Это следующий шаг, который мы должны сделать", — цитирует Алли The Independent.
14.08.2018 08:00
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Ливерпуль должен, а вы вставайте в очередь
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ну да, настало время когда Сити и Ливер сильнее чем за все время. КОнечно
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