Полузащитник Мохамед Эльнени может покинуть "Арсенал" в этом месяце и отправиться в "Марсель".

В матче первого тура нового сезона Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" главный тренер "канониров" Унаи Эмери предпочел снарядить в центр поля Гранита Джаку, Маттео Гендузи и Аарона Рэмси, тогда как Лукас Торрейра появился на замену во втором тайме.



Что касается Эльнени, то он весь матч провел на лавке. Со столь ожесточенной конкуренцией на своей позиции 26-летнему египтянину сложно рассчитывать на место в стартовом составе.



Как стало известно Daily Mirror, эта ситуация привлекла внимание "Марселя". Французский клуб обдумывает свое предложение по Мохамеду и надеется, что "Арсенал" не будет препятствовать уходу полузащитника.



Добавим, что Эльнени лишь в марте заключил с лондонским клубом новый контракт на четыре года. Мохамед на высоком уровне отыграл вторую половину прошлого сезона, но Эмери предпочитает доверять другим игрокам.