Эльнени может покинуть "Арсенал"

Мохамед Эльнени Полузащитник Мохамед Эльнени может покинуть "Арсенал" в этом месяце и отправиться в "Марсель".

В матче первого тура нового сезона Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" главный тренер "канониров" Унаи Эмери предпочел снарядить в центр поля Гранита Джаку, Маттео Гендузи и Аарона Рэмси, тогда как Лукас Торрейра появился на замену во втором тайме.

Что касается Эльнени, то он весь матч провел на лавке. Со столь ожесточенной конкуренцией на своей позиции 26-летнему египтянину сложно рассчитывать на место в стартовом составе.

Как стало известно Daily Mirror, эта ситуация привлекла внимание "Марселя". Французский клуб обдумывает свое предложение по Мохамеду и надеется, что "Арсенал" не будет препятствовать уходу полузащитника.

Добавим, что Эльнени лишь в марте заключил с лондонским клубом новый контракт на четыре года. Мохамед на высоком уровне отыграл вторую половину прошлого сезона, но Эмери предпочитает доверять другим игрокам.



Метки Арсенал, Марсель, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2018 07:00

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