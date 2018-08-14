Лофтус-Чик откажется от аренды в "Шальке-04"

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик отвергнет возможность перейти в аренду в "Шальке-04" и будет сражаться за свое будущее в "Челси".

Рубен очень ярко провел прошлый сезон в аренде за "Кристал Пэлас" и даже заслужил место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира. Ранее летом Лофтус-Чик говорил, что почувствовал вкус к регулярной игре в футбол и уже не вернется на лавку.



Однако этим летом в родном для Лофтус-Чика "Челси" конкуренция в центре поля возросла до предела. Заступивший на тренерский мостик Маурицио Сарри насытил эту зону с помощью Жоржиньо и Матео Ковачича, поэтому слухи об уходе Рубена со "Стэмфорд Бридж" не утихают даже после закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге.



Как стало известно The Guardian, недавно 22-летнему англичанину поступило предложение от "Шальке-04", однако Лофтус-Чик не заинтересован в переезде в Бундеслигу — по крайней мере, пока.



Рубен все еще надеется произвести впечатление на Сарри и стать основным игроком "Челси". Если сделать это не удастся, в январе полузащитник может пересмотреть свое отношение насчет ухода в другой клуб.