Лофтус-Чик откажется от аренды в "Шальке-04"

Рубен Лофтус-Чик Полузащитник Рубен Лофтус-Чик отвергнет возможность перейти в аренду в "Шальке-04" и будет сражаться за свое будущее в "Челси".

Рубен очень ярко провел прошлый сезон в аренде за "Кристал Пэлас" и даже заслужил место в заявке сборной Англии на Чемпионат Мира. Ранее летом Лофтус-Чик говорил, что почувствовал вкус к регулярной игре в футбол и уже не вернется на лавку.

Однако этим летом в родном для Лофтус-Чика "Челси" конкуренция в центре поля возросла до предела. Заступивший на тренерский мостик Маурицио Сарри насытил эту зону с помощью Жоржиньо и Матео Ковачича, поэтому слухи об уходе Рубена со "Стэмфорд Бридж" не утихают даже после закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге.

Как стало известно The Guardian, недавно 22-летнему англичанину поступило предложение от "Шальке-04", однако Лофтус-Чик не заинтересован в переезде в Бундеслигу — по крайней мере, пока.

Рубен все еще надеется произвести впечатление на Сарри и стать основным игроком "Челси". Если сделать это не удастся, в январе полузащитник может пересмотреть свое отношение насчет ухода в другой клуб.



Метки Лофтус-Чик, Челси, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. carrick-16 14.08.2018 06:52 # carrick-16
    К январю насидевшись на лавке аренда в Шальке ему за счастье покажется. Бизнес кар кладбище молодых игроков

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  2. largo-winch 14.08.2018 06:23 # largo-winch
    Шёл 2025 год, Рубен все еще надеется произвести впечатление на Сарри и стать основным игроком "Челси".

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