"Юнайтед" уверен в подписании нового контракта с Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" уверен в подписании нового контракт со своим голкипером Давидом Де Хеа.

В данный момент у Де Хеа все еще действует соглашение, которое он подписал вскоре после того, как в заключительный день летнего трансферного окна 2015 года не смог перейти в "Реал".



Это соглашение истекает уже в следующем году, однако "красные дьяволы" сохраняют опцию по продлению на 12 месяцев. Впрочем, как утверждает BBC, "Юнайтед" не планирует пользоваться этой опцией, а надеется сразу заключить с Давидом новую сделку.



С момента того несостоявшегося трансфера три года пресса регулярно сплетничала, что "Реал" может вернуться за Де Хеа. Однако этим летом Королевский клуб не стал предпринимать попыток переманить первого номера сборной Испании.



Более того, на прошлой неделе "Реал" приобрел у "Челси" Тибо Куртуа, и это событие должно положить конец спекуляциям насчет будущего Де Хеа — и одновременно помочь "красным дьяволам" заключить новый контракт с Давидом.



Сообщается, что на "Олд Траффорд" уверены в продлении сотрудничества с 27-летним испанцем. Заключив новый контракт, Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером Премьер-Лиги с зарплатой около 200 тыс. фунтов в неделю.