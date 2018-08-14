Ришарлисон будет готов к следующему матчу "Эвертона"

Несмотря на вынужденную замену против "Вулверхэмптона" в субботу, нападающий "Эвертона" Ришарлисон будет готов к следующему матчу своего клуба. А вот защитник мерсисайдцев Фил Ягиелка три ближайших игры пропустит.

Перебравшись на "Гудисон Парк" этим летом из "Уотфорда" за 44 миллионов фунтов, Ришарлисон немедленно принялся отрабатывать инвестированные в него деньги. Уже в своем первом официальном матче за "ирисок" 21-летний бразилец отметился дублем.



Однако во втором тайме выездного противостояния с "волками" Ришарлисон получил травму и не смог продолжить игру. Тут же появились опасения, что команда Марку Силвы может лишиться на некоторое время своей восходящей звезды.



Как стало известно Sky Sports, Ришарлисон избежал серьезного повреждения, отделавшись лишь судорогой. На текущей неделе нападающий вернется к полноценным тренировкам и будет готов сыграть против "Саутгемптона" в субботу.



А вот Ягиелка, удаленный за грубую игру на "Молинью", будет вынужден отбыть дисквалификацию. "Эвертон" не стал подавать апелляцию на красную карточку своего капитана, и тот теперь пропустит матчи против "Саутгемптона", "Борнмута" и "Кардиффа".