"Тоттенхэм" подтвердил перенос домашних матчей на "Уэмбли"

"Тоттенхэм" официально подтвердил, что дополнительно проведет на "Уэмбли" два матча из-за задержки с вводом в эксплуатацию нового стадиона.

Ранее в понедельник стало известно, что "шпоры" оплатили использование "Уэмбли" до конца календарного года. Ожидалось, что здесь команда Маурисио Почеттино будет играть свои домашние матчи в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Спустя некоторое время лондонский клуб выпустил официальное заявление, но лишь частично подтвердил распространенную прессой информацию.



"Тоттенхэм" уточнил, что ввод в строй нового 62-тысячного стадиона действительно задерживается, но не критично. В дополнение к дерби против "Фулхэма" 18 августа, которое изначально было поставлено на "Уэмбли", "шпоры" проведут на национальной арене еще два домашних матча — против "Ливерпуля" 15 сентября и против "Кардиффа" 6 октября.



Сообщается, что задержка вызвана некоторыми проблемами с "критическими системами безопасности" нового стадиона. Если сроки вновь не сдвинутся, то свой первый матч на новой арене "Тоттенхэм" сыграет 28 октября против "Манчестер Сити".