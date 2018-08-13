"Тоттенхэм" подтвердил перенос домашних матчей на "Уэмбли"

Уэмбли "Тоттенхэм" официально подтвердил, что дополнительно проведет на "Уэмбли" два матча из-за задержки с вводом в эксплуатацию нового стадиона.

Ранее в понедельник стало известно, что "шпоры" оплатили использование "Уэмбли" до конца календарного года. Ожидалось, что здесь команда Маурисио Почеттино будет играть свои домашние матчи в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Спустя некоторое время лондонский клуб выпустил официальное заявление, но лишь частично подтвердил распространенную прессой информацию.

"Тоттенхэм" уточнил, что ввод в строй нового 62-тысячного стадиона действительно задерживается, но не критично. В дополнение к дерби против "Фулхэма" 18 августа, которое изначально было поставлено на "Уэмбли", "шпоры" проведут на национальной арене еще два домашних матча — против "Ливерпуля" 15 сентября и против "Кардиффа" 6 октября.

Сообщается, что задержка вызвана некоторыми проблемами с "критическими системами безопасности" нового стадиона. Если сроки вновь не сдвинутся, то свой первый матч на новой арене "Тоттенхэм" сыграет 28 октября против "Манчестер Сити".



Метки стадионы, Тоттенхэм, Уэмбли

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2018 22:50

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  1. gerrard08 13.08.2018 23:16 # gerrard08
    Вполне адекватно. С сити, на новом стадике, в разы меньше шансов опозориться чем играя против лфк.

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