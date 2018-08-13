"Юнайтед" определил четырех кандидатов на должность спортивного директора

"Манчестер Юнайтед" приступил к составлению шорт-листа кандидатов на должность спортивного директора.

На прошлой неделе издание The Guardian сообщило, что после невыразительного трансферного окна "красные дьяволы" решили создать должность спортивного директора — впервые за 140 лет существования клуба.



В данный момент трансферами на "Олд Траффорд" заведует исполнительный директор Эд Вудворд, и вполне очевидно, что между ним и главным тренером Жозе Моуриньо существует определенное напряжение. Теперь "Юнайтед" хочет пригласить специалиста высокого калибра, чтобы решать вопросы по комплектации состава.



The Independent утверждает, что наиболее желанными целями "дьяволов" являются Мончи из "Ромы" и Фабио Паратичи из "Ювентуса. Шорт-лист дополняют экс-голкипер "Юнайтед" Эдвин Ван Дер Сар, который сейчас трудится в структуре "Аякса", и Доменико Тети, представляющий "Новару" из Серии Б.