Дайер уверен, что "Тоттенхэм" заткнет критиков

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер уверен, что "шпоры" заткнут тех, кто критикует их за отсутствие трансферов.

Напомним, "Тоттенхэм" стал первой командой Премьер-Лиги с 2003 года, которая не сделала ни одного приобретения в летнее трансферное окно. "Шпоры" подверглись критике за такую пассивность, но Дайер верит в правильность выбранного курса.



"Мы рассматриваем это как вызов, мы хотим заткнуть этих скептиков. Мы хотим доказать, что они не правы. У нас великолепный состав, на каждой позиции у нас по два добротных игрока".



"Усилить этот "Тоттенхэм" очень сложно. Посмотрите на конкурентов: они подписывают новичков, но не факт, что они сильнее тех, кто уже находится в команде. В большинстве случаев так и происходит", - цитирует Дайера ESPN.