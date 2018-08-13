"Тоттенхэм" оплатил использование "Уэмбли" до 2019 года

"Тоттенхэм" планирует остаться на "Уэмбли" до Нового Года из-за задержки со строительством нового стадиона.

Как известно, правила Премьер-Лиги обязывают каждый клуб играть свои домашние матчи в течение сезона на одном стадионе, однако для "шпор" было сделано исключение — свой первый домашний поединок, против "Фулхэма" 18 августа, "Тоттенхэм" проведет на "Уэмбли".



Первым матчем "шпор" на новой 62-тысячной арене должно было стать противостояние с "Ливерпулем" 15 сентября, однако изданию The Sun стало известно от своего источника в FA, что лондонский клуб оплатил использование "Уэмбли" до конца календарного года.



Таким образом, это позволит "Тоттенхэму" проводить на "Уэмбли" свои домашние матчи в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, как и в прошлом сезоне. Эти дополнительные месяцы позволят клубу завершить строительство нового стадиона без чрезвычайной спешки.



Добавим, что официально "Тоттенхэм" пока не комментировал эту информацию. Источник утверждает, что платеж на счет Ассоциации был "секретным".