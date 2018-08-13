Давид Сильва завершил международную карьеру

Давид Сильва Полузащитник Давид Сильва решил сосредоточиться на выступлениях за "Манчестер Сити", завершив карьеру в сборной Испании.

После своего международного дебюта в 2006 году Сильва провел 125 матчей за испанскую сборную, выиграв с ней Чемпионат Мира 2010 года, Евро-2008 и Евро-2012.

32-летний испанец остается ключевым игроком "Сити", однако в национальной команде решил уступить дорогу молодым. Это позволит Давиду продлить свою клубную карьеру и больше времени проводить с семимесячным сыном Матео.

В своем официальном заявлении Сильва назвал уход из сборной Испании "одним из самых сложных решений в карьере".



Метки Манчестер Сити, сборная Испании, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2018 19:45

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  1. arkan 13.08.2018 20:24 # arkan
    Гений, просто Гений ! ! !

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  2. role-playin 13.08.2018 19:53 # role-playin
    Следующий на очереди Давид "Дырка" Де Хеа.

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  3. manutd-20champ 13.08.2018 19:52 # manutd-20champ
    30-тилетние потихоньку сваливают из сборной, после просёра в рашке

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