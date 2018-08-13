Давид Сильва завершил международную карьеру
Полузащитник Давид Сильва решил сосредоточиться на выступлениях за "Манчестер Сити", завершив карьеру в сборной Испании.
После своего международного дебюта в 2006 году Сильва провел 125 матчей за испанскую сборную, выиграв с ней Чемпионат Мира 2010 года, Евро-2008 и Евро-2012.
32-летний испанец остается ключевым игроком "Сити", однако в национальной команде решил уступить дорогу молодым. Это позволит Давиду продлить свою клубную карьеру и больше времени проводить с семимесячным сыном Матео.
В своем официальном заявлении Сильва назвал уход из сборной Испании "одним из самых сложных решений в карьере".
13.08.2018 19:45
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