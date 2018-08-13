"Ливерпуль" готов выслушать предложения насчет Клавана

"Ливерпуль" готов выслушать предложения насчет защитника Рагнара Клавана до окончания августа.

Напомним, Клаван прибыл на "Энфилд" в 2016 году из "Аугсбурга" за 4.2 миллиона фунтов. Рагнар изначально знал, что приглашается лишь в качестве игрока ротации, однако в прошлом сезоне ему удалось принять участие в 19 матчах Премьер-Лиги, включая 16 в старте.



Прямо сейчас 32-летний эстонец совершенно лишен игровой практики. Стремительный прогресс Джо Гомеса и возвращение к тренировкам Жоэля Матипа не сулит Клавану ничего хорошего.



Как стало известно Liverpool Echo, Рагнар не желает на закате своей карьеры сидеть на лавке. Среди вариантов продолжения карьеры ветеран, на прошлой неделе отвергнувший интерес "Ньюкасла", рассматривает возвращение в Бундеслигу.



По информации издания, главный тренер "красных" Юрген Клопп не собирается стоять на пути у Рагнара, даже несмотря на травму Деяна Ловрена. Вместе с Клаваном до конца августа могут покинуть "Ливерпуль" и Симон Миньоле, Педро Чиривелла, Лазар Маркович, Дивок Ориги.