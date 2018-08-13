"Ливерпуль" готов выслушать предложения насчет Клавана

Рагнар Клаван "Ливерпуль" готов выслушать предложения насчет защитника Рагнара Клавана до окончания августа.

Напомним, Клаван прибыл на "Энфилд" в 2016 году из "Аугсбурга" за 4.2 миллиона фунтов. Рагнар изначально знал, что приглашается лишь в качестве игрока ротации, однако в прошлом сезоне ему удалось принять участие в 19 матчах Премьер-Лиги, включая 16 в старте.

Прямо сейчас 32-летний эстонец совершенно лишен игровой практики. Стремительный прогресс Джо Гомеса и возвращение к тренировкам Жоэля Матипа не сулит Клавану ничего хорошего.

Как стало известно Liverpool Echo, Рагнар не желает на закате своей карьеры сидеть на лавке. Среди вариантов продолжения карьеры ветеран, на прошлой неделе отвергнувший интерес "Ньюкасла", рассматривает возвращение в Бундеслигу.

По информации издания, главный тренер "красных" Юрген Клопп не собирается стоять на пути у Рагнара, даже несмотря на травму Деяна Ловрена. Вместе с Клаваном до конца августа могут покинуть "Ливерпуль" и Симон Миньоле, Педро Чиривелла, Лазар Маркович, Дивок Ориги.



Метки Клаван, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2018 19:00

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  1. gerrard08 13.08.2018 20:25 # gerrard08
    Его недостаток только в его возрасте, претензий к его игре у меня было в разы и разы меньше чем к тому же ловрену например.

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  2. manutd-20champ 13.08.2018 19:49 # manutd-20champ
    таких клаванов везде хватает

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  3. melwood-lfc 13.08.2018 19:45 # melwood-lfc
    Один из самых лучших запасных защитников за все то время, что я болею за лфк
    без рофлов

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  4. kojan 13.08.2018 19:16 # kojan
    "великий" клуб потому и "великий", что вторсырья не мерено!

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  5. chebrec 13.08.2018 19:02 # chebrec
    Юнва пацаны

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