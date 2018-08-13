Заха готов подписать новый контракт с "Кристал Пэлас"

Уилфрид Заха Лидер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха подтвердил, что обсуждает новый контракт с "орлами".

Перед началом сезона стало известно, что Заха отверг предложение о продлении сотрудничества с "Кристал Пэлас". Согласно слухам, Уилфрид отчаянно хотел перейти в "Челси".

Несмотря ни все спекуляции, Заха сохранил верность "Пэлас", отметив это событие голов в стартовом матче сезона с "Фулхэмом". Теперь игрок сборной Кот-д'Ивуара собирается сесть за стол переговоров и еще раз попытаться согласовать новую сделку.

"Я не обращаю внимание на слухи, закрытие трансферного окна тоже на меня никак не влияет. Давайте посмотрим, что произойдет в будущем".

"Могу лишь сказать, что мы продолжаем обсуждать новый контракт, мы продолжаем переговоры. Давайте посмотрим, к чему это нас приведет и сможем ли мы достичь соглашения", - сообщил Заха Daily Mail.




Метки Заха, контракты, Кристал Пэлас

Автор foxmcfc   

Дата 13.08.2018 18:00

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  1. largo-winch 13.08.2018 18:27 # largo-winch
    жаль нет Ловрена на эту обезьяну.

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  2. shakur 13.08.2018 18:05 # shakur
    боюсь за защитников Ливерпуля, в следующем туре против него играть

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  3. melwood-lfc 13.08.2018 18:01 # melwood-lfc
    170 тысяч себе выбьет?

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