Вейналдум не просил "Ливерпуль" отпустить его

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заявил, что никогда не просил "красных" продать его в другой клуб.

В конце июля пресса сообщала, что "Ливерпуль" может расстаться с Вейналдумом, если голландец выразит желание уйти. Такого запроса от Джорджиньо не поступало, даже несмотря на появление в клубе Наби Кейта и Фабиньо.



"Это всего лишь слухи, они меня только рассмешили. Я не просил меня отпустить и даже не обсуждал этот вопрос с клубом. Люди думают, что если "Ливерпуль" покупает, то кто-то обязательно уйдет".



"На самом деле "Ливерпуль" всегда покупал хороших игроков. Это совершенно нормально. В каждом клубе есть конкуренция, она лишь означает, что команда стремится к титулам".



"Кто-то говорил, что я уезжаю в Турцию, но это не так. Возможно, журналисты подумали, что раз "Фенербахче" тренирует Филипп Коку, то я тоже окажусь там. Да, мы работали с ним в ПСВ, но эти слухи родились на ровном месте. Я не знаю, кто за ними стоит, но уж точно не я", - цитирует Вейналдума Evening Standard.