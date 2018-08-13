Вейналдум не просил "Ливерпуль" отпустить его

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заявил, что никогда не просил "красных" продать его в другой клуб.

В конце июля пресса сообщала, что "Ливерпуль" может расстаться с Вейналдумом, если голландец выразит желание уйти. Такого запроса от Джорджиньо не поступало, даже несмотря на появление в клубе Наби Кейта и Фабиньо.

"Это всего лишь слухи, они меня только рассмешили. Я не просил меня отпустить и даже не обсуждал этот вопрос с клубом. Люди думают, что если "Ливерпуль" покупает, то кто-то обязательно уйдет".

"На самом деле "Ливерпуль" всегда покупал хороших игроков. Это совершенно нормально. В каждом клубе есть конкуренция, она лишь означает, что команда стремится к титулам".

"Кто-то говорил, что я уезжаю в Турцию, но это не так. Возможно, журналисты подумали, что раз "Фенербахче" тренирует Филипп Коку, то я тоже окажусь там. Да, мы работали с ним в ПСВ, но эти слухи родились на ровном месте. Я не знаю, кто за ними стоит, но уж точно не я", - цитирует Вейналдума Evening Standard.




Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 13.08.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 13.08.2018 17:45 # gerrard08
    Даже не слышал такого слуха.
    Ну игрок ротации он годный, если его все устраивает, то нет никаких проблем.

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  2. shakur 13.08.2018 17:22 # shakur
    Джинни-Фабиньо-Кейта основа, когда бразил адаптируется

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  3. red-scauser 13.08.2018 17:03 # red-scauser
    хорошую форму набрал Джини, надеюсь продолжит в том же духе

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