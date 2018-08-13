Виллиан: "Если бы Конте остался, я бы ушел"

Вингер "Челси" Виллиан подтвердил, что ему пришлось бы покинуть "Стэмфорд Бридж", если бы Антонио Конте остался главным тренером "синих".

Только после увольнения Конте со своего поста 30-летний бразилец снял все вопросы относительно своего будущего и заверил, что проведет этот сезон в "Челси". Виллиан также заявил, что Антонио был предвзят к нему.



Но если бы Маурицио Сарри не возглавил "синих", то Виллиану не осталось бы ничего другого, кроме как уйти из клуба.



"Продолжал бы я играть за "Челси", если бы Конте остался здесь? Никаких шансов. Я здесь потому, что хочу играть за "Челси". Я покину этот клуб, только если они сами укажут мне на выход", - сообщил Виллиан Goal.