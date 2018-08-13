Виллиан: "Если бы Конте остался, я бы ушел"
Вингер "Челси" Виллиан подтвердил, что ему пришлось бы покинуть "Стэмфорд Бридж", если бы Антонио Конте остался главным тренером "синих".
Только после увольнения Конте со своего поста 30-летний бразилец снял все вопросы относительно своего будущего и заверил, что проведет этот сезон в "Челси". Виллиан также заявил, что Антонио был предвзят к нему.
Но если бы Маурицио Сарри не возглавил "синих", то Виллиану не осталось бы ничего другого, кроме как уйти из клуба.
"Продолжал бы я играть за "Челси", если бы Конте остался здесь? Никаких шансов. Я здесь потому, что хочу играть за "Челси". Я покину этот клуб, только если они сами укажут мне на выход", - сообщил Виллиан Goal.
13.08.2018 16:00
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Последние комментарии:
как ж заебал этот пенсовская крыса .который раз высерает конте.
помню, когда роджерса уволили, сако не давал никакие комментарии . он просто сказал " лев вышел из клетки " и все .
вот разница между пенсовских крыс и львов ЛФК
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Да иди нахуй
Хуй собачий
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Что за куйню он высрал?)
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The крыса.
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Неблагодарная обезьяна.
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Жаль, что Конте не остался(( сейчас бы в МЮ уже был
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