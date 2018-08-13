Виллиан: "Если бы Конте остался, я бы ушел"

Виллиан и Конте Вингер "Челси" Виллиан подтвердил, что ему пришлось бы покинуть "Стэмфорд Бридж", если бы Антонио Конте остался главным тренером "синих".

Только после увольнения Конте со своего поста 30-летний бразилец снял все вопросы относительно своего будущего и заверил, что проведет этот сезон в "Челси". Виллиан также заявил, что Антонио был предвзят к нему.

Но если бы Маурицио Сарри не возглавил "синих", то Виллиану не осталось бы ничего другого, кроме как уйти из клуба.

"Продолжал бы я играть за "Челси", если бы Конте остался здесь? Никаких шансов. Я здесь потому, что хочу играть за "Челси". Я покину этот клуб, только если они сами укажут мне на выход", - сообщил Виллиан Goal.




Метки Виллиан, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.08.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 13.08.2018 16:45 # chr1s8rown
    как ж заебал этот пенсовская крыса .который раз высерает конте.
    помню, когда роджерса уволили, сако не давал никакие комментарии . он просто сказал " лев вышел из клетки " и все .
    вот разница между пенсовских крыс и львов ЛФК

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  2. didier-11 13.08.2018 16:45 # didier-11
    Да иди нахуй
    Хуй собачий

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  3. vertigo-92 13.08.2018 16:34 # vertigo-92
    Что за куйню он высрал?)

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  4. skychnie-oboi 13.08.2018 16:21 # skychnie-oboi
    The крыса.

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  5. ccchelsea 13.08.2018 16:18 # ccchelsea
    Неблагодарная обезьяна.

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  6. mickey 13.08.2018 16:08 # mickey
    Жаль, что Конте не остался(( сейчас бы в МЮ уже был

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