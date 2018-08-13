"Вест Хэм" отправил Эдимилсона Фернандеша в "Фиорентину"
Полузащитник Эдимилсон Фернандеш временно покинул "Вест Хэм" и сезон 2018/19 проведет в "Фиорентине" на правах аренды.
Перебравшись к "молотобойцам" из швейцарского "Сьона" два года назад, с тех пор Фернандеш провел 48 матчей за лондонский клуб в рамках Премьер-Лиги.
Однако Мануэль Пеллегрини, заступивший на тренерский мостик "Вест Хэма" этим летом, полностью перекроил линию полузащиты и счел возможным отказаться от услуг 22-летнего португальца.
Дабы не сидеть на лавке в "Вест Хэме", молодой игрок отправился в Серию А, где постарается помочь "Фиорентине" подняться выше восьмого места, завоеванного в прошлом сезоне.
13.08.2018 15:45
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