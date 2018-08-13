"Вест Хэм" отправил Эдимилсона Фернандеша в "Фиорентину"

Полузащитник Эдимилсон Фернандеш временно покинул "Вест Хэм" и сезон 2018/19 проведет в "Фиорентине" на правах аренды.

Перебравшись к "молотобойцам" из швейцарского "Сьона" два года назад, с тех пор Фернандеш провел 48 матчей за лондонский клуб в рамках Премьер-Лиги.



Однако Мануэль Пеллегрини, заступивший на тренерский мостик "Вест Хэма" этим летом, полностью перекроил линию полузащиты и счел возможным отказаться от услуг 22-летнего португальца.



Дабы не сидеть на лавке в "Вест Хэме", молодой игрок отправился в Серию А, где постарается помочь "Фиорентине" подняться выше восьмого места, завоеванного в прошлом сезоне.