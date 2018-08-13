Семь вещей, что мы узнали в 1-м туре

Сезон Премьер-Лиги 2018/19 стартовал! Настало время подвести главные итоги первого тура новой кампании.





Шоу пользуется шансом



Карьера Люка Шоу в "Манчестер Юнайтед" уже не раз казалась обреченной, но он готов воспользоваться шансом в худший момент карьеры. Шоу наверняка было непросто переживать успехи английской сборной на Чемпионате Мира, где позицию левого защитника занимал его партнер по клубу — 33-летний Эшли Янг, также отправивший Люка в глубокий резерв "Юнайтед". Но именно здесь и родилась возможность: участие Янга в решающих матчах на мундиале дало Шоу преимущество при подготовке к новому сезону.



Воспитанник "Саутгемптона" отработал с командой все лето, порадовал Жозе Моуриньо своей физической готовностью и желанием работать над проблемными компонентами в игре. Янга все еще не было в пятницу, и своим шансом Шоу воспользовался. Он был одним из лучших игроков своей команды в поединке с "Лестером", а под конец встречи забил во многом решающий мяч, также ставший первым в его профессиональной карьере. Списывать Шоу со счетов преждевременно, и прямо сейчас ему, наконец, удается переубедить менеджера в отношении себя.



"Тоттенхэму" нужно набирать форму



Как и "Юнайтед", "Тоттенхэм" пострадал от последствий Чемпионата Мира. Многие из игроков "шпор" представляли сборные Англии и Бельгии, игравшие на мундиале до последнего, и Маурисио Почеттино не имел возможности полноценно готовить команду к сезону. В первой игре против "Ньюкасла" менеджер "шпор" решил рискнуть, выпустив нескольких футболистов, только вернувшихся из отпуска — лондонцам очень хотелось начать сезон с победы.



Несмотря на то, что им удалось добиться этого, игру "Тоттенхэма" не назвать впечатляющий. "Ньюкасл", привыкший много обороняться в матчах с грандами, в субботу действовал решительнее обычного — очевидно, что и Рафа Бенитес осознавал физическую слабость соперника. "Сорокам" не повезло заработать хотя бы ничью, а игре подтвердила предположение о том, что "Тоттенхэм", наверное, ждет непростое начало сезона. Правда, к этому болельщики "шпор" привыкли — безотносительно Чемпионата Мира.



"Фулхэм" получил хороший урок



Во второй части прошлого сезона "Фулхэм" демонстрировал безоговорочно лучший футбол в Чемпионшипе. Команда Славиши Йокановича немного не дотянула до прямого "промоушена" в элиту, но постаралась на славу: "дачники" не проигрывали в 23 подряд матчах. Свое превосходство лондонцы доказали в плей-офф, а летом сделали дополнительную заявку на успех в Премьер-Лиге, потратив 100 миллионов на подписание новых игроков.



В стартовой игре с "Кристал Пэлас" подопечные Йокановича играли в свой привычный футбол — с позиции силы, с хорошим владением мяча и решительностью в атаке. Но разница в уровне сказалась: "Кристал Пэлас" справился с атакующими стараниями хозяев, а также смог дважды — и с внешней легкостью — наказать соперника у его ворот, напомнив об индивидуальном классе своих игроков. "Фулхэму", при всех его достоинствах, еще предстоит адаптироваться к игре но новым уровне. Хорошо здесь то, что соперников сильнее "Кристал Пэлас" в элите будет не так много — по крайней мере, в умении эффективно действовать вторым номером.



Сарри удался старт в чемпионате



Несмотря на тревогу недельной давности, последние дни получилась для "Челси" более оптимистичными. На продажу Тибо Куртуа клуб быстро отреагировал покупкой Кепы Аррисабалаги (теперь самого дорогого вратаря в мире), а затем сумел стартовать в чемпионате с убедительной победы.



"Хаддерсфилд" не назвать сложнейшим из соперников — команду Дэвида Вагнера не зря считают серьезным претендентом на вылет. "Терьеры", тем не менее, неплохо начали поединок, но разница в классе в итоге сыграла определяющую роль — оный у "Челси" никуда не делся. Команда Сарри не показывала ничего выдающегося, но качественно пользовалась возможностями и дисциплинированно действовала на своей половине поля. Итальянец говорит, что ему нужно около трех месяцев, чтобы "Челси" заиграл в полную силу, но это не отменяет важности хорошего старта в чемпионате прямо сейчас.



Ришарлисон начинает оправдывать свою покупку



"Эвертон" был самым активным игроком на рынке в последние его дни, но большинство новичков команды, разумеется, еще не были готовы выйти на поле в субботу. В старте "ирисок" был только один дебютант: бразилец Ришарлисон, сумма трансфера которого этим летом встревожила и болельщиков клуба.



В матче с "Вулверхэмптон" Ришарлисон, конечно, не мог оправдать всю 44 миллиона фунтов, заплаченных за него, но определенно сделал солидную заявку на будущее. Удаление Фила Ягиелки в концовке первого тайма сказалось на характере поединка, и по итогу "ириски" могли быть довольны ничейному результату. Его бы не было без новичка: Ришарлисон забил оба мяча, и второе взятие ворота "волков" можно назвать следствием индивидуального мастерства игрока. Если Ришарлисону удастся избежать травм и спада (который случился по ходу сезона в "Уотфорде"), то ему вполне по силам оправдать такую щедрую ставку мерсисайдцев.



"Ливерпуль" не подвел



Команду Юргена Клоппа в один голос называют главным конкурентом "Манчестер Сити", и такие оценки "Ливерпуль" стал оправдывать сходу. "Красные" мощно смотрелись по ходу предсезонной подготовки и подтвердили высокую готовность в первом же официальном поединке, одержав еще одну разгромную победу на своем поле.



Обновленный "Вест Хэм", пока не нащупавший игру, не был серьезным оппонентом для мерсисайдцев. Но отменять заслуг подопечных Клоппа не стоит: они сами предложили гостям темп, с которым у "молотобойцев" не было шансов справиться. Традиционные голы Мохамеда Салаха и Садио Мане, обнадеживающий гол Даниэля Старриджа, а вместе с тем — эффектный дебют Наби Кейта, мгновенно вписавшегося в игру "Ливерпуля". Это всего лишь первый матч, но у "красных" поводов для оптимизма и вправду больше, чем у большинства конкурентов.



Влияние Эмери пока не замечено



Унаи Эмери не повезло начинать свой путь в "Арсенале" игрой с "Манчестер Сити". С другой стороны, это хорошая возможность начать сезон эффектно, воспользовавшись неготовностью некоторых игроков "Сити", до последнего игравших на ЧМ-2018. По логике, именно в такой игре футболисты дают максимум для того, чтобы впечатлить нового наставника.



Это можно было сказать в отношении некоторых исполнителей — например, Маттео Гендузи — но "Арсенал" по итогу стал для чемпионов Премьер-Лиги легкой добычей. Недостаток агрессии в действиях хозяев нельзя объяснить новыми методами тренера и, скорее, Эмери требуется время для того, чтобы изменить менталитет команды, приучившей к безвольным поражениям в матчах с "Сити". Эту встречу можно было легко представить в поздний период работы Венгера, если не сказать больше: на этот раз "горожане" взяли три очка, находясь далеко от своих максимальных возможностей. По большому счету, не напрягаясь.



Иван Громиков специально для FAPL.ru