Эллардайс назвал стиль Эмери глупым
Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс раскритиковал стиль своего коллеги из "Арсенала" Унаи Эмери по мотивам дебютного матча испанца в Премьер-Лиге.
Несмотря на удушающий прессинг "Манчестер Сити" в воскресном матче на "Эмирейтс", Эмери велел своей команде разыгрывать мяч от вратаря, что однажды едва не привело к автоголу Петра Чеха. По мнению Эллардайса, играть подобным образом против чемпионов Премьер-Лиги — глупо.
"Нельзя играть подобным образом против "Манчестер Сити". Это поражение – вина тренера".
"Как играет "Сити"? Они прессингуют, прессингуют и прессингуют. Так зачем использовать короткий пас против команды, которая прессингует, прессингует и прессингует? Даже болельщики "Арсенала" просили их забрасывать мяч на чужую половину".
"Мы немного помешались на этой глупости с розыгрышем мяча от вратаря, владением и игрой в короткий пас. "Манчестер Сити" может позволить себе такую игру, потому что они лучшие в этом. "Арсенал" – нет", - сообщил Эмери talkSPORT.
13.08.2018 14:00
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Последние комментарии:
зачем брать в арсенал тренера без амбиций и стремления побеждать крупно? он же живет вторыми эшелонами еврокубков и будет парковать клуб где-то в районе 5 места, даже не пытаясь победить в чемпионате.
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Тупая логика у Сэма, он привык тренировать среднячки подстраиваясь под соперника и играть на результат, любым способом, как это сейчас делает Моур. А Эмери хочет чтобы Арсенал всегда играл в одном стиле, который нравится болельщикам, в независимости от соперника. Да, возможно, в конце сезона всё будет плохо из-за этого, но вряд ли у Эмери сложные задачи стоят, типа попасть в топ 4. У него скорее задача повторить путь Клоппа и Ливерпуля.
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Каким бы убогим навесодрочером Эллэрдайс не был, но по Арсеналу дело говорит. Так против Ситюков не дело играть + когда у тебя 18 летний поц в роли разыгрывающего , то не дело вдвойне.
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Unai, thanks for the memories, but it is time to say Good Bye
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Сперва добейся, Сэм!
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За то эвертон Биг Сэма всех так и так ипашил
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тупой и еще тупее
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эллардайс это край тренерства
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Проповедник футбола 19-го века негодует
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