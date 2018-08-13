Эллардайс назвал стиль Эмери глупым

Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс раскритиковал стиль своего коллеги из "Арсенала" Унаи Эмери по мотивам дебютного матча испанца в Премьер-Лиге.

Несмотря на удушающий прессинг "Манчестер Сити" в воскресном матче на "Эмирейтс", Эмери велел своей команде разыгрывать мяч от вратаря, что однажды едва не привело к автоголу Петра Чеха. По мнению Эллардайса, играть подобным образом против чемпионов Премьер-Лиги — глупо.



"Нельзя играть подобным образом против "Манчестер Сити". Это поражение – вина тренера".



"Как играет "Сити"? Они прессингуют, прессингуют и прессингуют. Так зачем использовать короткий пас против команды, которая прессингует, прессингует и прессингует? Даже болельщики "Арсенала" просили их забрасывать мяч на чужую половину".



"Мы немного помешались на этой глупости с розыгрышем мяча от вратаря, владением и игрой в короткий пас. "Манчестер Сити" может позволить себе такую игру, потому что они лучшие в этом. "Арсенал" – нет", - сообщил Эмери talkSPORT.