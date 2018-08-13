Эллардайс назвал стиль Эмери глупым

Унаи Эмери Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс раскритиковал стиль своего коллеги из "Арсенала" Унаи Эмери по мотивам дебютного матча испанца в Премьер-Лиге.

Несмотря на удушающий прессинг "Манчестер Сити" в воскресном матче на "Эмирейтс", Эмери велел своей команде разыгрывать мяч от вратаря, что однажды едва не привело к автоголу Петра Чеха. По мнению Эллардайса, играть подобным образом против чемпионов Премьер-Лиги — глупо.

"Нельзя играть подобным образом против "Манчестер Сити". Это поражение – вина тренера".

"Как играет "Сити"? Они прессингуют, прессингуют и прессингуют. Так зачем использовать короткий пас против команды, которая прессингует, прессингует и прессингует? Даже болельщики "Арсенала" просили их забрасывать мяч на чужую половину".

"Мы немного помешались на этой глупости с розыгрышем мяча от вратаря, владением и игрой в короткий пас. "Манчестер Сити" может позволить себе такую игру, потому что они лучшие в этом. "Арсенал" – нет", - сообщил Эмери talkSPORT.




Метки Арсенал, Эллардайс, Эмери

Автор foxmcfc   

Дата 13.08.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 13.08.2018 14:54 # monsieurgood
    зачем брать в арсенал тренера без амбиций и стремления побеждать крупно? он же живет вторыми эшелонами еврокубков и будет парковать клуб где-то в районе 5 места, даже не пытаясь победить в чемпионате.

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  2. ilovemanutd 13.08.2018 14:38 # ilovemanutd
    Тупая логика у Сэма, он привык тренировать среднячки подстраиваясь под соперника и играть на результат, любым способом, как это сейчас делает Моур. А Эмери хочет чтобы Арсенал всегда играл в одном стиле, который нравится болельщикам, в независимости от соперника. Да, возможно, в конце сезона всё будет плохо из-за этого, но вряд ли у Эмери сложные задачи стоят, типа попасть в топ 4. У него скорее задача повторить путь Клоппа и Ливерпуля.

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  3. lennon97 13.08.2018 14:35 # lennon97
    Каким бы убогим навесодрочером Эллэрдайс не был, но по Арсеналу дело говорит. Так против Ситюков не дело играть + когда у тебя 18 летний поц в роли разыгрывающего , то не дело вдвойне.

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  4. pistolero-lfc 13.08.2018 14:33 # pistolero-lfc
    Unai, thanks for the memories, but it is time to say Good Bye

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  5. forester 13.08.2018 14:30 # forester
    Сперва добейся, Сэм!

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  6. tigerpool 13.08.2018 14:14 # tigerpool
    За то эвертон Биг Сэма всех так и так ипашил

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  7. hammersmith 13.08.2018 14:14 # hammersmith
    тупой и еще тупее

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  8. awesome-arsenal 13.08.2018 14:11 # awesome-arsenal
    эллардайс это край тренерства

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  9. farot 13.08.2018 14:05 # farot
    Проповедник футбола 19-го века негодует

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