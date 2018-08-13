Сарри немного жаль, что "Челси" не взял Игуаина

Наставник "Челси" Маурицио Сарри жалеет, что "синие" не купили ему нападающего Гонсало Игуаина.

Когда этим летом выяснилось, что "Ювентус" продает Гонсало, "синие" включились в погоню за аргентинцем, но еще расторопнее в переговорах оказался "Милан". Позже Игуаин объяснил, что в "Челси" его хотел видеть только Сарри, тогда как интерес "россонери" оказался гораздо сильнее.



Спустя две недели после сорванной сделки Маурицио вновь поднял эту тему. Сарри не стал критиковать боссов своего клуба за пассивность, но выразил сожаление, что "синие" не купили нападающего, знакомого ему по совместной работе в "Наполи".



"Игуаин? Мне немного жаль, что мы его не купили, но после закрытия трансферного окна у всех клубов возникают такие мысли", - сообщил Сарри Sky Sport Italia.