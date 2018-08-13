Сарри немного жаль, что "Челси" не взял Игуаина

Игуаин и Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри жалеет, что "синие" не купили ему нападающего Гонсало Игуаина.

Когда этим летом выяснилось, что "Ювентус" продает Гонсало, "синие" включились в погоню за аргентинцем, но еще расторопнее в переговорах оказался "Милан". Позже Игуаин объяснил, что в "Челси" его хотел видеть только Сарри, тогда как интерес "россонери" оказался гораздо сильнее.

Спустя две недели после сорванной сделки Маурицио вновь поднял эту тему. Сарри не стал критиковать боссов своего клуба за пассивность, но выразил сожаление, что "синие" не купили нападающего, знакомого ему по совместной работе в "Наполи".

"Игуаин? Мне немного жаль, что мы его не купили, но после закрытия трансферного окна у всех клубов возникают такие мысли", - сообщил Сарри Sky Sport Italia.




Метки Игуаин, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.08.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. papka-legend 13.08.2018 14:51 # papka-legend
    Грановская хоть и шлю*а, но тут она приняла верное решение. Это старое бревно ничем не отличается от Мората.

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  2. fc-oil 13.08.2018 14:32 # fc-oil
    Пенсы же кричат, что Мората топ

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  3. chelsea-69 13.08.2018 14:05 # chelsea-69
    Не немного жаль, что Морату не продали

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  4. thierryhenry14 13.08.2018 13:03 # thierryhenry14
    Так Мората же ключ к успеху, ты чё)

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