Гвардиоле иногда "хочется убить" Менди

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что рад за левого защитника Бенжамен Менди, но иногда ему "хочется убить" француза.

Чемпион Мира в составе сборной Франции практически полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы. Однако уже в первом матче новой кампании Премьер-Лиги Менди сделал две результативные против "Арсенала", победой над которым "горожане" начали защиту чемпионского титула.



Гвардиола рад за защитника, который лечил травму колена несколько месяцев, но просит подопечного не увлекаться атаками. Желание Менди поспевать везде вызывает противоречивые чувства у его тренера.



"Менди есть Менди. Иногда ты хочешь убить его, иногда ты думаешь, какого же классного игрока мы имеем в составе. Он придает энергии нашим атакам, но ему еще нужно во многом прибавить", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.