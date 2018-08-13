"Юнайтед" одолжил Джеймса Уилсона "Абердину"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джеймс Уилсон был арендован до конца сезона шотландским "Абердином".
Уилсон дебютировал за первую команду "красных дьяволов" еще в 2014 году против "Халла", отметившись дублем, но дальше этого дело не пошло — шансы Джеймса на "Олд Траффорд" были сильно ограничены.
Сегодня 22-летний англичанин в четвертый раз за свою карьеру отправился в аренду. Новый сезон Уилсон проведет у недавнего соперника "Бернли" по квалификации Лиги Европы.
Добавим, в "Абердине" Джеймсу предстоит заменить Адама Руни, который был лучшим бомбардиром команды на протяжении четырех лет, но этим летом был продан в "Солфорд Сити".
13.08.2018 11:25
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