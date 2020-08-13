"Барселона" не исключает покупку Погба

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что его клуб продолжит борьбу за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Под занавес трансферного окна в Премьер-Лиге каталонцы пытались приобрести Погба, но натолкнулись на решительный отказ со стороны боссов "Юнайтед". Несмотря на разногласия Поля с главным тренером Жозе Моуриньо, "красные дьяволы" рассчитывают на француза в будущем.



Тем не менее, клуб с "Камп Ноу" не теряет надежд переманить Погба, утверждает The Telegraph. Вероятно, уже в январе "Барселона" вернется с улучшенным предложением по чемпиону Мира, за которого ранее в августе каталонцы предлагали 50 миллионов фунтов и двух игроков – защитника Йерри Мину и полузащитника Андре Гомеша, которые впоследствии перешли в "Эвертон".



Накануне эту информацию подтвердил президент "Барселоны" Бартомеу. По его словам, клуб продолжает работу на трансферном рынке и следит за ситуацией вокруг будущего Погба.